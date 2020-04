DDR-Oppositioneller und Wissenschaftler Dietrich Koch verstorben

Leipzig

Er war eine der zentralen Figuren im Widerstand gegen die Sprengung der Leipziger Paulinerkirche 1968. Wie seine Angehörigen jetzt in einer Zeitungsanzeige mitteilten, ist Dietrich Koch am 25. März 2020 verstorben. Die Beerdigung fand bereits am vergangenen Dienstag in Mühlheim/ Ruhr statt.

„Wir fordern Wiederaufbau“

Gemeinsam mit seinem Bruder Eckhard Koch gehörte der gebürtige Leipziger zu einer Gruppe junger Physiker, die beim Abschlusskonzert des III. Internationalen Bachwettbewerbs in der Kongresshalle mit Hilfe einer Uhrenautomatik ein Plakat entrollen ließen. Es zeigte die Umrisse der wenige Wochen zuvor gesprengten Kirche und samt der Aufschrift „Wir fordern Wiederaufbau“. Bei dem Konzert waren auch hohe DDR-Funktionäre und ausländische Fernsehteams anwesend.

Am 20. Juni 1968 wurde in der Leipziger Kongresshalle mittels einer Uhrwerk-Automatik ein Plakat entrollt, das den Wiederaufbau der am 30. Mai gesprengten Universitätskirche St. Pauli forderte. Im Saal waren zum Abschlusskonzert auch hohe DDR-Funktionäre und ausländische Fernsehteams anwesend. Dietrich Koch gehörte zu den fünf Beteiligten dieser Widerstandsaktion. Quelle: Privat

Wegen eines Protestes kurz vor der geplanten Kirchensprengung war Dietrich Koch bereits von seinem Arbeitgeber, der Akademie der Wissenschaften, fristlos entlassen worden. 1970 verhaftete ihn die Staatssicherheit nach einer Denunziation durch einen Spitzel. Koch wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis mit anschließender unbefristeter Einweisung in die Psychiatrie Waldheim verurteilt. 1972 konnte ihn der Westen freikaufen. 15 000 Seiten umfasste seine Stasiakte.

Bei von Weizsäcker promoviert

Die Methoden der Stasi schilderte der bis 2002 als Philosoph an der Universität Essen arbeitende Wissenschaftler (er promovierte bei Carl Friedrich von Weizsäcker zur Quantentheorie) in seinem Erinnerungsbuch „Das Verhör. Zerstörung und Widerstand“ ( Christoph Hille Verlag Dresden). Als Einziger von fünf Beteiligten des Plakatprotestes verurteilt, wurde Koch 1992 – nach dem Zusammenbruch der DDR – vollständig gerichtlich rehabilitiert.

Konflikte mit Paulinerverein

Etwa 2005/06 gerieten Dietrich und Eckhard Koch sowie weitere Mitglieder in zunehmende Konflikte mit dem Leipziger Paulinerverein. Unter anderem ging es dabei um die Ausgestaltung des geplanten Kirche-Aula-Baus am Augustusplatz. Ein langer Streit führte schließlich zum Ausschluss auch von Dietrich und Eckhard Koch bei den Paulinern. Diesen erklärte ein Gericht später jedoch für ungültig.

Unterdessen hatten die Verstoßenen bereits einen anderen Verein „Pro Universitätskirche Leipzig“ gegründet, der weiter existiert. „Sein Leben war Eintreten für Gerechtigkeit und Freiheit“, steht in der Traueranzeige seiner Familie. Dietrich Koch wurde 82 Jahre alt.

Von Jens Rometsch