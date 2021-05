Seefeld/Leipzig

Österreich fasziniere ihn. Hohe Berge, grüne Wiesen, klare Flüsse. Momentan fehlt Matthias Schneider allerdings die Zeit für all das. „Speziell seit Öffnung der Grenze zu Italien und seitdem wieder Restaurants, Hotels und Geschäfte geöffnet haben, geht hier die Luzie ab“, sagt der Leipziger Unternehmer. „Und wir sind mittendrin.“

Die von ihm und seiner Frau Swetlana geführte Firma Ivato ist in Tirol mit einer digitale Corona-Teststrecke im Einsatz. Die Leipziger haben sie entworfen und gemeinsam mit Apotheken in Österreich an den Start gebracht.

Anmelden, QR-Code scannen und dann ab zum Testen

Voraussetzung für den Besuch von Lokalen, Hotels und Kulturveranstaltungen ist ein negativer Corona-Test, ein vollständiger Corona-Impfschutz oder eine überstandene Infektion.

„Bei uns meldet man sich mit dem Handy an, fotografiert einen QR-Code, gibt seine Daten ein und geht anschließend zum Testen. Im Nachgang erhält man per SMS, E-Mail oder PDF-Protokoll das Ergebnis. Alles eine Sache von wenigen Minuten“, sagt der 41-jährige Schneider. „Geht man erneut zum Test, erkennt einen das System und kann auf vorhandene Daten zurückgreifen. Das Ganze geht dann noch schneller.“

Ivato-Chef Matthias Schneider an einer Tafel mit QR-Code in Seefeld. Hier trainiert die DFB-Nationalmannschaft.. Quelle: Ivato

Bislang existierte in Österreich nur ein Portal, auf dem man sperrig Termine vereinbaren musste, um sich testen zu lassen. Was in einigen Städten – insbesondere in Wien – zu langen Schlangen und Wartezeiten geführt hat. Tirol geht mit diesem Pilotsystem made in Leipzig neue Wege und hat speziell dafür Teststationen aufgebaut.

Leipziger Teststrecke für das Trainingslager der deutschen Fußballer

Die Leipziger sind jetzt auch auf dem Gelände in Seefeld vertreten, wo sich die deutsche Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli 2021) mit Trainer Joachim „Jogi“ Löw vorbereitet.

„Wir sind mit einer eigens für diesen Zweck abgekoppelten Spezialversion unserer Ivato-Teststrecke dabei“, so Schneider. „Quasi über Nacht wurden wir mit der Durchführung, Auswertung und Protokollierung der Corona-Tests der Entourage unserer Fußballer beauftragt.“

Reporter, Kameraleute, Masseure, Therapeuten und anderen Begleitpersonen müssen sich in Seefeld alle zwei Tage testen lassen, um essen gehen zu dürfen, und um Einlass zu den Trainingseinheiten der Nationalmannschaft gewährt zu bekommen. Auf dem Gelände des Olympiadorfs sind dafür überall kleine Holzhäuser mit Testpersonal aufgebaut.

Ivato berät seit 2001 Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Projekten

Schneider und seine Mannschaft haben seither noch mehr um die Ohren. „Gewöhnlich pendel ich zwischen Leipzig und Österreich. Zwei Wochen hier, zwei Wochen da. Momentan wird daraus aber nichts“, sagt er am Telefon. Matthias Schneider berät seit 2001 Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Projekte, darunter namhafte Firmen wie den Chemiekonzern BASF, Carl Zeiss, die Commerzbank oder auch die Stadtwerke Leipzig.

Von Andreas Dunte