Leipzig

Es ist die erste große Hitzewelle des Jahres: In den vergangenen Tagen wurden besonders im Osten Deutschlands vielerorts Temperaturen über 30 Grad gemessen. „Am Montag waren es 32,4 Grad in Holzhausen und 33,3 Grad am Flughafen Leipzig/Halle“, sagt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gegenüber LVZ.de.

Doch zumindest bis Mittwoch soll die Hitzewelle noch anhalten – und dann vermutlich ihren Höhepunkt erreichen. „Für Leipzig erwarten wir den bisher heißesten Tag des Jahres“, so Balders. Erwartet werden Werte bis zu 34 Grad. Es gilt daher bis Mittwoch 19 Uhr eine Hitzewarnung des DWD. Auch nachts soll es sehr warm bleiben.

Donnerstag: Gewitter in Leipzig

Erst am Donnerstag ändert sich das Wetter etwas. Dann werden für die Region Leipzig noch 27 Grad Tageshöchsttemperatur erwartet. „Am Nachmittag drohen dann Gewitter – auch in Leipzig“, kündigt Balders an. Lokal werden dann Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Bereits am Montag hatte es Überschwemmungen in Teilen Thüringens gegeben.

Mit den Sommergewittern könnte also die derzeitige Trockenheit – zumindest vorübergehend – beendet sein. Am Dienstag galt in der Stadt Leipzig schon wieder die zweithöchste Waldbrandstufe, in Teilen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen sogar die höchste Stufe 5. In Brandenburg war es in den vergangenen Tagen zu mehreren Waldbränden gekommen. auch bei Bad Düben hatte es am Sonntag einen Waldbrand gegeben.

Am Freitag soll sich das Wetter dann übrigens wieder beruhigen. Für das Pfingstwochenende werden angenehme Temperaturen um 25 Grad und Sonnenschein vorhergesagt.

Von luc