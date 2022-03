Leipzig

Eigentlich sollte sie ein Moment der großen Wiedereröffnung werden, doch die ersten Sätze dieser Samstagnacht klingen nach verbarrikadieren, nach abschotten. „Wir müssen die Gitter noch stellen“, ruft eine junge Frau über den Innenhof. „Die Bauzäune sind mega instabil“, ruft ein junger Kerl zurück.

Kurz darauf fliegt ein Bauzaun um, Leute steigen seitlich über eine Leiter in den Club ein, weil sie nicht mehr warten wollen. Für einen Moment scheint die Lage außer Kontrolle zu geraten. Was ist hier los?

Zum einen ist die „Distillery“ in der Leipziger Südvorstadt Ostdeutschlands ältester noch existierender Technoclub. Aber offenbar ist sie auch ein Ort, der die Stadt magisch anzieht, als am Samstagabend – zum ersten Mal seit zwei Jahren Pandemie – regulär die Leipziger Clubs öffnen dürfen. Es darf wieder getanzt werden, ohne Maske, ohne Abstand. Und vor der Tür ist es voll, brechend.

Wissen wir noch, wie das geht: ausgehen, feiern, tanzen, durchdrehen?

Die „Tille“ ist also auch ein Ort, an dem sich eine Nacht lang erkunden lässt: Legen Leipzig und seine Clubs nach zwei Jahren Lockdown einfach so wieder los? Wissen wir überhaupt noch wie das geht: ausgehen, feiern, tanzen, durchdrehen?

Es ist 22 Uhr, noch eine Stunde bis die „Tille“ aufmacht, und schon jetzt reicht eine Schlange bis zur Brücke der Kurt-Eisner-Straße. Wer im vorderen Drittel einen Platz hat, verteidigt ihn eisern, stellt die Schultern in Vordermann oder -frau und reckt den Kopf nach oben, um nach der kalten, frischen Abendluft zu schnappen.

DJ Daniel Stefanik spielte in der „Distillery“ die ersten Töne nach zwei Jahren Pause. Quelle: Josa Mania-Schlegel

Drinnen baut ein Mann, der schon älter sein muss, als er wirkt, seine Technik auf. „Ich bin einfach nur happy, dass es wieder losgeht“, sagt er. Daniel Stefanik, sächsischer DJ, „Distillery“-Urgestein. Und ja: Ein 42-jähriger Mann mit verschmitzt-jugendlichem Lächeln.

Normalerweise würde sich eine Legende wie Stefanik an einem Abend wie diesem auf die Prime Time setzen, also: zwischen zwei und fünf Uhr. Das ist die begehrteste Uhrzeit, um im Club aufzulegen, weil dann schon alle warm sind, vielleicht sogar aufgeheizt, kurz vor der Ekstase. „Ich halte das für Unsinn“, sagt Stefanik. Er spiele lieber, ja wirklich: ganz am Anfang. Wenn viele noch gar nicht da sind. „Ich liebe das Warm-Up“, sagt er. „Man kann definieren, wo der Abend hingeht.“

„Gib mir drei Nummern“, sagt Stefanik. Er grinst.

Vielleicht spielt Stefanik heute das wichtigste Warm-Up seiner Karriere. Es wird die erste Aufwärmübung nach zwei Jahren Winterschlaf. So lange durfte man nicht in Clubs tanzen, jedenfalls nicht ausverkauft und ohne Maske. Es ist nicht weniger als eine Zeitenwende.

Ist er ein bisschen aufgeregt, ob das alles klappt? Ob die Leute, einfach so, wieder lostanzen, als sei nichts gewesen? „Gib mir drei Nummern“, sagt Stefanik. Er grinst. „Dann sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben.“

Dann kommt eine nervöse junge Frau rein. „Daniel“, sagt sie. „Da draußen eskaliert es gerade.“ Die Situation vor der „Distillery“ ist ernster geworden. Club-Chef Steffen Kache hat spontan seine Security-Kräfte aufgestockt, von fünf auf fünfzehn. Als es immer noch nicht besser wird, ruft er die Polizei, die jetzt mit sechs Einsatzwagen vor dem Club steht, Durchsagen macht, die Meute in Schach hält.

„Jemand muss aufs Dach und eine Durchsage machen“, hatte die junge Frau noch gesagt. Und nun wuselt Daniel Stefanik los, sucht ein Mikro und einen Verstärker. Aber nichts. Wo ist das Megaphon? „Der, der es hatte, hat es zu Hause liegen lassen.“ – „Ok, dann muss es irgendwie so klappen.“

„Das gab es hier noch nie“

Stefanik steigt trotzdem auf das kleine Vordach. Er sieht mehr als tausend junge Leute, alle wollen in seinen Club, zu ihm. Und der Einlass läuft schleppend, schließlich muss jeder Gast einen negativen Test vorzeigen. „Das gab es hier noch nie“, sagt er. Er guckt wieder runter. „Nach zwei Jahren Stille wirkt das fast bedrohlich“, sagt er. „Ich habe Angst, dass da welche ungemütlich werden.“

Und vielleicht hätte man das Gedränge verhindern können. Man hätte etwa Tickets vorab im Internet verkaufen können. Dann hätte es, womöglich, keine Schlange gegeben.

Aber dann hätte man auch nicht gewusst, wer kommt. Man hätte nicht an der Tür aussortieren können: „Ja, du kommst rein, viel Spaß.“ — „Nein, du nicht, sorry, ist nicht dein Abend.“ Die Qualität eines Clubs bemisst sich schließlich auch an den Auswahlfähigkeiten an seiner Tür. Der hohen Kunst, dass drinnen eine gute Mischung zustande kommt.

Wenn schon Wiedereröffnung, so sehen das der DJ Stefanik, so sieht das der Inhaber Kache, dann schon hundertprozentig wie früher. Ohne Online-Tickets, mit Schlange, mit Tür.

„La di da da la la la la la la“

Vielleicht ist diese Sturheit ein Grund, warum sich die ganze restliche Nacht in der „Distillery“ anfühlt wie eine Nacht von früher. Das Gedränge flaute ab, die Musik wurde lauter, alles war wie vor der Pandemie. Und darin waren Clubs ja schon immer gut: Einen in fremde Welten zu beamen, in vergangene Zeiten.

Dass nun auf der Tanzfläche alle einfach so tun, als hätte es nie eine Pandemie gegeben: Das ist gar nicht mal so überraschend. Und es ist, natürlich, wunderschön.

Man kann in Leipzig auch an entlegenere Orte fahren, um zu tanzen. An Orte, von denen kaum jemand etwas weiß. In Wahrheit ist das einer der liebsten Wettbewerbe des Leipziger Nachtlebens: Die Party zu finden, zu der keine Massen kommen. Die nirgends groß angekündigt wurde. Von der nur bestimmte Kreise wissen. Auch das ist eine Art, drinnen eine gute Mischung hinzubekommen.

Also los, wir fahren noch einmal weiter, tief in den Leipziger Westen, Richtung Großzschocher, Industriegebiet. Die Fenster einer Lagerhalle leuchten abwechselnd gelb, lila, grün. Eine Metalltreppe führt in einen gefließten Raum mit niedrigen Decken, die Tür geht auf, dann:

„La di da da la la la la la la. La di da da la la la la la la“(French Affair, „My Heart Goes Boom“)

Vom „Top Sigrid“ weiß noch niemand

Das „Top Sigrid“ befindet sich in einem ehemaligen Chapter der „White Lions“. Im Nebenraum liegt noch ein Hoodie der Leipziger Streetgang. „Morgen holen die ihre letzten Sachen ab, dann sind hier nur noch wir“, sagt A.

A. hat schon einige Kneipen im Leipziger Westen betrieben. Vom „Top Sigrid“ weiß eigentlich noch niemand. Vielleicht ist es genau deshalb, hier und heute, in der ersten Leipziger Nacht nach der Pandemie, besonders schön.

Von Josa Mania-Schlegel