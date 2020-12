Leipzig

„Wir haben durch Corona ganz viel Sympathie von der Bevölkerung erfahren“, sagt Michael Weichert. Der Chef des „Freundes- und Fördervereins des Zoo Leipzig“ blickt auf eine stolze Bilanz, die am Ende dem Zoo zugute kommt. Der kann es gebrauchen.

Zoo verliert im ersten Lockdown sieben Millionen Euro

Im ersten Lockdown verzeichnete der Park rund sieben Millionen Euro Einnahmeverluste – eine Folge der wegbrechenden Umsätze bei Tickets und Gastronomie. Weichert hofft, dass die zweite Welle nicht ganz so heftig ins Kontor schlägt, weil der Winter ohnehin etwas besucherschwächer ist. Die Leipziger allerdings haben sich in den vergangenen Monaten verbundener denn je mit ihrem Zoo gezeigt. In normalen Jahren kletterte die Mitgliederzahl um 60 bis 70, dieses Jahr um 205. Aktuell zählt der Verein nun 1769 Mitglieder. Die Tierpatenschaften sind von 1500 auf 2694 gewachsen – sonst lag der Anstieg pro Jahr zwischen 100 und 200. Vor allem in den Schließwochen im Frühjahr zeigten die Kurven nach oben. „Wir sind im kranken Jahr gesund gewachsen“, sagt Michael Weichert.

Anzeige

Wenn es dem Förderverein gut geht, dann nützt das unmittelbar dem Zoo. Waren es 2019 vor allem Erbschaften, die eine hohe Zuwendung ermöglichten, ist es dieses Mal der Corona-Effekt. Wie schon im vergangenen Jahr geht deshalb auch für 2020 wieder eine Million Euro an den Tierpark. Überwiesene Summe seit 1994: 9,14 Millionen Euro. 2022 soll die Zehn-Millionen-Euro-Marke geknackt sein.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ostern und Pfingsten haben gefehlt

Die Leipziger haben mit ihrer Solidarität auch weggebrochene Umsätze des Vereins kompensiert. Mit Spendensammlungen, Glücksrad, Kinderschminken und Bastelaktionen haben die Ehrenamtler zwar rund 11 000 Euro erwirtschaftet – im Vorjahr waren es aber deutlich über 20 000 Euro. „Uns hat die Besucher-Hochzeit zu Ostern und Pfingsten gefehlt“, erklärt Michael Weichert.

Die umfangreichen Investitionen für den Umbau zum „Zoo der Zukunft“ sieht Weichert, der auch im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt, durch die wirtschaftliche Situation nicht in Gefahr. Aber der Förderverein könne zum Beispiel die Baukostensteigerungen für das neue Aquarium abfedern, das nächstes Jahr eröffnet werden soll.

Vereinsleben kommt fast zum Erliegen

Im völligen Gegensatz zur guten Bilanz steht das Vereinsleben der Zoo-Förderer, das 2020 weitgehend zum Erliegen kam. Einmal im Jahr werden interkontinentale Studienreisen angeboten, um sich ein Bild von Artenschutzprojekten des Leipziger Zoos zu machen. Dieses Jahr sollte es nach Argentinien und Chile gehen – doch daraus wurde nichts. Die monatlichen Treffen fielen von März bis September aus, die Wahl des neuen Vorstands ging per Briefwahl über die Bühne.

Nächstes Jahr will der Verein die Digitalisierung vorantreiben. Wer spenden möchte, wer Mitglied oder Tierpate werden will, der soll das ab 2022 komplett online tun können. Wenn es gut läuft, startet der Probebetrieb des Online-Shops nach dem ersten Quartal 2021. Zweites großes Projekt: die Ausrichtung der Jahrestagung der Gemeinschaft der Zooförderer, die 80 Vereine und 110 000 Mitglieder zählt. Zuletzt war Leipzig 2011 Gastgeber; damals wurde das Gondwanaland eröffnet. Dieses Jahr will Weichert vom 10. bis 12. September in die Kongresshalle einladen.

Dem Zoo seit über 50 Jahren verbunden Seine Wurzeln hat der heutige Verein in der 1965 gegründeten Interessengemeinschaft „Freunde und Förderer des Leipziger Zoologischen Gartens“ (IG). Damals ging es vor allem um Arbeitseinsätze und Futterbeschaffung. 1992 ging die IG im „Förderkreis des Zoologischen Gartens“ unter Vereinschef Siegfried Stauche auf und begann damit, Zuschüsse für größere Investitionen zu beschaffen. 2012 erfolgte die Umbenennung zum „Freundes- und Förderverein des Zoo Leipzig“. Schwerpunkt seitdem: Mitglieder-, Spenden- und Tierpatenwerbung, Organisation von Veranstaltungen, Exkursionen und Zooführungen. Der Verein hat sich seit 1994 stetig entwickelt. Von 84 Mitgliedern auf aktuell 1769 und von 227 Tierpaten auf nun 2694. Die jährlichen Zuwendungen an den Zoo waren seit 2003 durchgehend deutlich sechsstellig; 2019 und 2020 gab der Verein jeweils eine Million Euro weiter.

Von Björn Meine