Damit die Retter schneller vor Ort sind: Leipzig bekommt bis 2024 acht neue Rettungswagen

Die gesetzlichen Fristen im Rettungsdienst werden in Leipzig nicht eingehalten: Nur in 70 bis 75 Prozent aller Einsätze ist ein Rettungsfahrzeug innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort, wie Branddirektor Axel Schuh am Dienstag in einem Pressegespräch erklärte. Eigentlich sollte das laut dem Sächsischen Landesrettungsdienstplan in 95 Prozent aller Einsätze der Fall sein.

Die Entwicklung wird durch das Bevölkerungswachstum und den demografischen Wandel noch verstärkt: Mehr Menschen und mehr Ältere – das bedeutet auch einen höheren Bedarf an Rettungseinsätzen. Um für die Zukunft bessere Werte zu erreichen, soll nun die Planung verändert werden: Es werden neue Wachen gebaut und zusätzliche Fahrzeuge angeschafft.

Dazu soll im Juli der sogenannte Bereichsplan, der die Infrastruktur des Rettungswesens regelt, geändert und optimiert werden. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss wird für den 18. Mai vorbereitet. Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) sieht darin „einen wichtigen Baustein zur Verbesserung und nachhaltigen Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung“.

13 von 14 Rettungswachen ungeeignet

Die Investitionen sind auch aus einem anderen Grund dringend nötig. Ein externes Gutachten zeigt, dass bis 2030 zusätzliche 18 Rettungstransportwagen nötig sind. In einem ersten Schritt wird deren Zahl deshalb bis 2024 zunächst um acht auf dann 30 Fahrzeuge erhöht – im Gegenzug sinkt die Zahl der Krankentransportwagen um acht Fahrzeuge. Die weiteren zehn Rettungswagen werden im Rahmen des Neubaus der Wachen ab 2024 angeschafft.

Das Gutachten hat auch gezeigt, dass 13 von 14 Rettungswachen in der Stadt ungeeignet sind, um für die Zukunft einen leistungsfähigen Rettungsdienst aufrecht zu erhalten, der die Fristen einhält. Nur die Wache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Stadion hielt dem Test stand. Die monierten Standorte werden von sogenannten Leistungserbringern betrieben – zum Beispiel vom DRK oder den Maltesern; die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden in dem Gutachten nicht betrachtet.

Größe und Lage der Standorte problematisch

Die meisten Wachen sind aufgrund ihrer Größe und ihrer Lage nicht zukunftstauglich. Neben den 14 untersuchten Standorten von Leistungserbringern gibt es sechs kombinierte Feuer- und Rettungswachen der städtischen Berufsfeuerwehr in Mitte, West, Süd, Südwest, Nord und Nordost. Vier neue Wachen sollen an Leipziger Kliniken entwickelt werden – unter anderem am St. Georg und am Herzzentrum. Weitere sieben Standorte will die Stadt bis 2030 selbst bauen.

Stadt geht in Vorleistung

Das Problem mit den nicht eingehaltenen Rettungsfristen habe Leipzig nicht allein, wie Bürgermeister Rosenthal erklärte. Das Thema bestehe an vielen Orten in Sachsen. Die Höhe der Investitionen steht indes noch nicht genau fest – auch wegen der aktuellen Inflationsentwicklung. Zunächst geht die Stadt in Vorleistung – am Ende übernehmen aber die Krankenkassen die Kosten. Für die elf neuen Rettungswachen werden etwa 50 bis 60 Millionen Euro veranschlagt. Ein Rettungsfahrzeug kostet aktuell rund 260.000 Euro.

