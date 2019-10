Dank an Bürgerrechtler – viel Beifall für Gysi

Leipzig

Thomas Kirsten hatte vor der Peterskirche Position bezogen. Mit einem Anti-Gysi-Plakat („DDR-Stalinist“) protestierte der Kirchenvorstand der Paunsdorfer Genezarethkirche am Abend gegen den Auftritt des Linken-Spitzenpolitikers in der Peterskirche am 30. Leipziger Revolutionsgeburtstag. Er blieb aber mit seinen Freunden der einzige öffentliche Kritiker, drinnen im vollen Gotteshaus in der Südvorstadt war von Ressentiments gegen Gregor Gysi nichts zu spüren. Eher im Gegenteil, das Interesse war groß, Stühle mussten noch zusätzlich aufgestellt werden. Gysis Auftritt hatte im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Über 400 DDR-Bürgerrechtler wollten mit einem offenen Brief seine Rede verhindern.

Auf Einladung der Leipziger Philharmoniker unter Chefdirigent Michael Köhler ließ sich das Aushängeschild der Linken in Leipzig aber nicht bremsen – und sorgte live nur einmal für Unmut. Als sein Mikrofon am Anfang zu leise eingestellt war, gab es Murren in den hinteren Reihen. Ansonsten sammelte die Berliner Linken-Ikone viele Punkte beim Auswärtsspiel. Auch, weil er viele Streicheleinheiten verteilte. „Ich möchte den Demonstranten für ihren Mut 1989 danken“, sagte er unter viel Beifall.

Im Übrigen verstehe er zwar den Unmut der Bürgerrechtler, aber für das freie Rederecht habe man schließlich auch ’89 gekämpft. Und das werde er hier nutzen. Ein paar Sätze zur eigenen Person und viel Analyse der deutschen Einheit. Die Freiheit im Osten? „Wurde nicht von Helmut Kohl erkämpft, sondern von mutigen Demonstranten.“ Und es sei auch eine Leistung der SED/ PDS gewesen, dass 1989/90 kein einziger Schuss fiel. Der große Fehler der Wiedervereinigung sei dann gewesen, dass der Osten nach dem Bild des Westens geformt wurde. „Es ist höchste Zeit, das zu korrigieren“, forderte Gysi und bekam viel Applaus

Den hatte vor ihm auch schon Frank Richter bekommen. Der parteilose Bürgerrechtler (Gruppe der 20) sitzt für die SPD im neuen sächsischen Landtag und war als politisches Gegengewicht zum umstrittenen Gysi als Redner von der Philharmonie nominiert wurden. Eine gute Entscheidung, denn Richter ging mit seiner ruhigen Art auf eine im Vorfeld heiß diskutierte Frage ein. „Die Opfer der DDR-Repression können sich nicht automatisch das Recht der Deutungshoheit von ’89 nehmen“, sagte Richter. Auch er erinnerte explizit an die friedliche Rolle von SED-Funktionären in Dresden und Leipzig während der Revolution und bekam dafür Beifall. Den meisten gab es freilich am Ende für die Philharmoniker mit ihrer Aufführung von Beethovens IX. Symphonie mit der „Ode an die Freude“. Schillers Klassiker „Alle Menschen werden Brüder“ bildete die Klammer des Abends. Wobei Gysi mit seinem Schluss-Gag viele Lacher auslöste. „Heute muss es natürlich auch Schwestern heißen.“

Von André Böhmer