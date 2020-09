Danke an Leipzig: Lebensmittel für Familien auf dem Westbalkan sind angekommen

Leipzig

Das sonst übliche Reisen zu den Schützlingen ist pandemiebedingt derzeit nicht möglich, doch der Verein „ Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ setzt sich weiterhin für hungernde kinderreiche Familien im Dorf Fushë Kosovë nahe Pristina ein.

Nach Berichten unter anderem in der LVZ haben die Leipziger bis Mitte September insgesamt 3754 Euro überwiesen, vermeldet der Vereinsvorsitzende Ralph Rüdiger. „Damit können insgesamt 83 Lebensmittelpakete an diese Notdürftigen ausgeteilt werden“, sagt er, „bisher wurden schon 34 Pakete zügig und unbürokratisch zu den Familien gebracht. Die restlichen werden in diesen Tagen und den nächsten Wochen verteilt.“

Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Balkan Sunflowers Kosovo. Die Spendenbeträge aus Leipzig werden dorthin überwiesen, vor Ort werden davon Lebensmittel gekauft und an die Notleidenden geliefert. Von jedem Einkauf und jeder Übergabe bekommt Rüdiger Belege.

„Der Verein sagt ausdrücklich Danke an alle Spender“, so Rüdiger. Zu Weihnachten wird das Team den Menschen erneut Hilfe zukommen lassen, vor allem Wintersachen, Brennholz und weitere Lebensmittel.

„ Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ unterstützt Waisenkinder und verarmte Menschen auf dem Westbalkan. Bis zum vergangenen Jahr hieß der 2014 gegründete Verein „Verantwortung für Flüchtlinge“. Im Armenviertel Fushë Kosovë leben vor allem Menschen, die nach der Abschiebung aus Deutschland hier gestrandet sind.

Von Mark Daniel