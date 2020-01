Leipzig

Es gibt Momente, die einem so richtig unter die Haut gehen. Der Silvesterabend 2019 war so einer. Wir waren noch einmal in die City gegangen, um die traditionelle Übertragung der 9. Beethoven-Sinfonie aus dem Gewandhaus zu erleben, die Peter Degner seit Jahren auf dem Markt kostenlos anbot. Alles war wieder optimal: Das Gewandhausorchester spielte, das Bild auf der Leinwand war brillant – und drei Stände sorgten mit Glühwein, Bratwurst und Kräppelchen für eine heimelige Atmosphäre. Hunderte Leipziger standen dicht gedrängt und sahen sich das Konzert an. Eine große Familie. Großes Kino.

Irgendwann, nach heißem Glühwein und warmem Gebäck, gingen wir um den vollen Markt herum. Und dann sah ich ihn, ein ganzes Stück hinter der Leinwand: Peter Degner saß im Dunkeln in seinem Rollstuhl, nur von zwei Freunden umgeben, und alle drei schauten bedrückt drein. Der Mann war nur noch ein Schatten des großen Impresarios von einst, der den Leipzigern unvergessliche Classic-Open-Veranstaltungen und Silvester-Konzerte schenkte.

Am liebsten wäre ich zu ihm gegangen und hätte ihn umarmt. Aber irgendwie ging das nicht. Die Kehle war wie zugeschnürt. Deshalb jetzt: Danke für alles, Peter! Ohne Dich wäre Leipzig ärmer gewesen.

Mehr zum Tod von Peter Degner :

Von Andreas Tappert