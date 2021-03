Darf ich nach einem positiven Corona-Test mit Bus und Bahn nach Hause fahren?

Leipzig

Von der Teststelle geradewegs in die Quarantäne – für Menschen, die kein eigenes Fahrzeug besitzen, gestaltet sich das überaus schwierig. Sie sind darauf angewiesen, öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi für die Heimfahrt in die häusliche Isolation zu nutzen. Und werden damit zur Gefahr für andere.

Ein Leser, dem es im Ernstfall genauso ergehen würde, fragt deshalb: „Ist es nach einem positiven Corona-Test noch möglich, mit Bus und Bahn nach Hause zu fahren?“

Kein Verbot – dafür Appell an verantwortungsvolles Handeln

Ja, ist es. Doch auch wenn es in diesem Fall grundsätzlich kein Verbot gebe den ÖPNV zu nutzen, appelliert das Sächsische Sozialministerium (SMS) eindringlich, liege es auf der Hand, „dass jeder Betroffene verantwortungsvoll handeln und sich so kontaktarm wie möglich auf direktem Weg in die häusliche Quarantäne begeben sollte.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer Taxifahrt ans Ziel gilt es zu beachten, dass nicht jeder Fahrer oder jede Fahrerin Infizierte transportiert. Der sächsische Taxiverband habe dahingehend keine einheitlichen Regeln, erklärt Verbandschef Jan Kepper. „Jeder Fahrer bei uns agiert eigenständig. Dementsprechend variiert die Bereitschaft auch von Stadt zu Stadt.“

Spezielle Corona-Fahrzeuge punktuell im Einsatz

Wenn Sie also bei der Taxizentrale anrufen, sollten Sie unbedingt angeben, in welcher Situation Sie sich befinden. „Wir haben in einigen Städten sogar speziell ausgerüstete Fahrzeuge im Einsatz, die in so einem Fall übernehmen könnten“, sagt Kepper. In Leipzig zum Beispiel gebe es einen Wagen mit extra installierter Trennwand, in dem nach jeder Fahrt großflächig desinfiziert wird.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep