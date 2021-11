Darum fiel im Leipziger Waldstraßenviertel  der Strom aus 

Leipzig

Bis 23 Uhr dauerte es, ehe alle der 3500 betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt waren. Seit dem späten Montagnachmittag war in weiten Teilen des Leipziger Waldstraßenviertels der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke auf LVZ-Anfrage mitteilte, waren bis 18.30 Uhr bereits 2000 Haushalte wieder am Netz. Doch es dauerte noch einige Stunden, bis das Problem von Experten der Leipziger Gruppe behoben werden konnte und auch die übrigen Haushalte wieder versorgt waren.

„Der Grund für die Störung war ein Kabelfehler“, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke am Dienstagvormittag. Bereits am Abend zuvor war die Ursache der Störung in der Elsterstraße lokalisiert worden. Nun steht fest, dass ein beschädigtes Kabel den Ausfall verursachte. Mittlerweile konnte es repariert werden.

Der Stromausfall betrifft einen größeren Teil des Waldstraßenviertels, wie die Störungskarte von Netz Leipzig zeigt. Rund 3500 Haushalte sollen betroffen sein. Quelle: Netz Leipzig

Größerer Teil des Waldstraßenviertels war betroffen

Betroffen von dem Ausfall war ein größeres Gebiet zwischen der Innenstadt und der Lessingstraße. Auf der Störungskarte von Netz Leipzig wurden Ausfälle entlang der Jahnallee, Gustav-Adolf-Straße und Hinrichsenstraße gemeldet, aber auch am Waldplatz. Das Problem bestand laut den Stadtwerken seit kurz nach 17 Uhr.

Auch die Hauptfeuerwache war vom Stromausfall betroffen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle sei sofort das Notstromaggregat angesprungen, sodass es keine Probleme gegeben habe. „Die Kollegen waren ohnehin gerade ausgerückt.“ Auch hier war der Strom bereits gegen 20 Uhr wieder da.

Von Robert Nößler