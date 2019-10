Leipzig

Unter lautem Hupen strömten am Dienstagvormittag rund 200 schwere Landwirtschaftstraktoren aus allen Richtungen vor das Völkerschlachtdenkmal. An ihnen waren Transparente wie „Sorry, aber sonst werden wir nicht gehört“ angebracht. Auch in Chemnitz rollten knapp 200 Traktoren in die Stadt, in Görlitz etwa 1...