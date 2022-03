Das Deutsche Chorfest sucht Helferinnen und Helfer in Leipzig

Leipzig

350 Chöre und Ensembles aller Genres und Besetzungen werden zum Deutschen Chorfest vom 26. bis 29. Mai in Leipzig erwartet. Möglich wird dieses alle vier Jahre stattfindende Treffen erst durch das Engagement von vielen Helferinnen und Helfern – und genau die fehlen noch. „Musikbegeisterte Personen sind eingeladen, die einzigartige Atmosphäre des Deutschen Chorfests in Leipzig nicht nur hautnah zu erleben, sondern auch selbst aktiv mitzugestalten“ heißt es in einem Aufruf des Chorverbands.

Gesucht sind zuverlässige, zeitlich flexible Helfer und Spielstättenleiter, die unter anderem für die Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern übernehmen und sich um Organisatorisches kümmern. Man muss also nicht unbedingt singen können.

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen: per Mail an helferservice@deutscher-chorverband.de; telefonisch unter 0170 454 96 66 oder 030 847108932; Informationen finden sich auf chorfest.de/service/helferinnen; ein Anmeldeformular gibt es hier.

Von LVZ