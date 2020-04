Das Glück und das Zweifeln von Schwester Maria

Leipzig

Es gibt Gesichter, in denen kann man lesen wie in einem Buch. Schwester Maria Wermuth besitzt so eines. Je länger man sich mit der freundlichen Dame unterhält, desto mehr Seiten werden sichtbar. Zu entdecken sind Güte und stiller Humor ebenso wie Bescheiden- und Entschiedenheit. Maria Wermuth gehört in Leipzig zu den Letzten einer evangelischen Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft: den Diakonissen.

In christlicher Motivation haben Diakonissen unter anderem in Kirchgemeinden, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Kindergärten gearbeitet, leicht erkennbar am dunkelblauen bis schwarzen Kleid und weißer Haube. Dass sie in ihrer Entscheidung zu einem einfachen Lebensstil, zu Ehelosigkeit und zur Verfügbarkeit für den diakonischen Auftrag aus der Zeit gefallen scheinen, ist neben der sinkenden Religiosität in der Gesellschaft der Hauptgrund für das schleichende Verschwinden der Diakonissen.

Mit ihren 71 Jahren ist Maria Wermuth die jüngste von sechs im Diakonissenhaus lebenden Schwestern – direkt neben der Klinik, die in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen feiert. Eine Frau, deren Weg deshalb so glaubhaft ist, weil sie die Etappen der Zweifel nicht ausspart. „Ich habe auch kein spektakuläres Erweckungserlebnis zu bieten“, sagt sie mit einem Lächeln, das sowohl dezente Zurückhaltung wie auch Selbstironie und Humor beherbergt.

Schwester Maria beschreibt die Entwicklung zum jahrzehntelangen Berufs- und Lebensbild mit kleinen Steinen, die mit der Zeit ein Muster ergeben haben. Zwar wuchs die 1949 in Großenhain nahe Meißen Geborene zutiefst christlich geprägt auf – ihr Vater war Pfarrer – „aber mir war früh klar, dass zwei Berufe nicht für mich in Frage kommen: Diakonisse und Lehrerin.“ Dahinter steckt unter anderem die frühe Prägung durch die damalige Gemeindeschwester namens Frieda, die sehr zuverlässig war – und dabei auch sehr streng. „Als Kinder hatten wir mitunter regelrecht Angst vor ihr“, erinnert sich Maria Wermuth.

Veranstaltungen zum Jubiläum Mittwoch, 24. Juni: Mitarbeiterfest zum Johannestag mit Theateraufführung und Gegrilltem ab 15 Uhr, Freisitz Mitarbeiter-Cafeteria (für Mitarbeitende und ihre Familien) Freitag, 18. September: Festsymposium „Das christliche Krankenhaus im Spannungsfeld zwischen medizinisch-ethischem Anspruch und aktuellen gesundheitspolitischen Anforderungen“, 13 Uhr, Andachtsraum Sonnabend, 19. September: Tag der offenen Tür mit Vorträgen und Führungen durch das Krankenhaus ab 14 Uhr, Andachtsraum Sonnabend, 10. Oktober: Festakt anlässlich „120 Jahre Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig“ mit Orgelweihe, 15 Uhr, Andachtsraum (für geladene Gäste und Mitarbeitende) Dienstag, 13. Oktober: Mitarbeiter-Andacht zum Erntedank mit Vorstellung der neuen Orgel, 13 Uhr, Andachtsraum Sonntag, 25. Oktober: Festgottesdienst anlässlich „120 Jahre Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig“, 9.30 Uhr, Andachtsraum Mittwoch, 11. November: Buchlesung „Geschichte und Geschichten aus 120 Jahren Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig“, 17 Uhr, Andachtsraum

Sie jedenfalls entschloss sich zur Ausbildung als Krankenschwester, die sie 1965 in Leipzig antrat und vier Jahre später vollendete. Fortan arbeitete sie im Diakonissenkrankenhaus. Anfang der 1970er-Jahre befasste sie sich mehr und mehr mit dem Gedanken, doch Diakonisse zu werden. Der Gang zu einem ersten Gespräch mit der verantwortlichen Schwester fiel schwer, „aber als dieser Schritt einmal getan war, kam die Freude hinzu“, erzählt Maria Wermuth.

Damit nahm ihr Leben einen anderen als den geplanten Weg – besagte Zweifel eingeschlossen. „Davon gab es sogar ziemlich viele“, sagt sie lächelnd, „eher aus Pragmatismus habe ich es nicht getan.“ Letztlich überwog die Überzeugung, eine ihr übertragene Aufgabe zu erfüllen, mit der sich Schwester Maria identifizierte: der Dienst am Menschen. Nach der frühmorgendlichen Andacht betreute sie auf der ihr zugeteilten Klinik-Station Kinder und Frauen mit unterschiedlichsten inneren Erkrankungen, damals noch in den großen Sälen, in denen rund 25 Patienten untergebracht waren. Eine Besonderheit: „Dass wir zum Tagesbeginn oder auch am Abend miteinander gesungen haben, hat den meisten Patienten sehr gefallen.“

Bekanntlich sind die Wege des Herren unergründlich: Ihre Gabe, auf Menschen eingehen und ihnen Sachverhalte leicht vermitteln zu können, brachte ihr die Aufforderung zur zweiten Tätigkeit ein, die sie als junges Mädchen abgelehnt hatte – Maria Wermuth studierte von 1974 bis 1977 Medizinpädagogik und unterrichtete Krankenpflegeschülerinnen und -schüler. Und siehe da: „Das hat mir viel Spaß gemacht.“

Infos zum Diakonissenkrankenhaus Das Diakonissenkrankenhaus Leipzig ist ein sächsisches Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit einer Kapazität von 250 Betten. Pro Jahr werden hier über 14 000 Patienten stationär und rund 25 000 Patienten ambulant behandelt. Zum Leistungsspektrum gehören sieben Fachkliniken mit den Schwerpunkten Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Gefäßmedizin, Pneumologie, Gastroenterologie und Onkologie, Kardiologie und Geriatrie sowie Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Das Diakonissenkrankenhaus Leipzig ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig und betreibt eine Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege. Es gehört zum Verbund Agaplesion, zu dem bundesweit mehr als 100 Einrichtungen gehören, darunter Krankenhausstandorte, Hospize, Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie.

Die optischen und technischen Veränderungen am und im Diakonissenkrankenhaus empfand sie als spannend. Auch im Ruhestand, der in der Diakonissen-Tradition den schönen Namen „Feierabend“ trägt, bleibt sie der Klinik verbunden, freut sich über das Jubiläum des Krankenhauses und hilft regelmäßig ehrenamtlich mit. Hauptsächlich ist sie im Diakonissenhaus aktiv und organisiert hier das Geschehen mit. In dem Altbau lebt Maria Wermuth in einer geräumigen Wohnung im Dachgeschoss.

Hier verbringen die letzten Diakonissen den Abend ihres Lebens und sind füreinander da. Dass es sie auf absehbare Zeit nicht mehr geben wird, macht Schwester Maria weniger melancholisch, als man vermuten mag. „Was Gott ins Leben gerufen hat, kann er auch zurückholen, wenn es an der Zeit ist“, sagt sie und hofft, dass Andere die Aufgaben der Fürsorge übernehmen. Und wenn man sie bei diesen Worten ansieht, weiß man: Der viel benutzte Begriff „Gottvertrauen“, er muss keine Hülse sein.

Dieser Text wurde vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland geschrieben. Laut Diakonie-Sprecher Alexander Friebel geht es Schwester Maria und allen weiteren Diakonissen gesundheitlich gut. „Wir passen sehr auf sie auf.“

Von Mark Daniel