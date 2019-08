Leipzig

Irgendwann einmal die komplette Leipziger Innenstadt in Kinderhand zu wissen – das ist die Vision von Agenturchef Barry Hackh, der das LVZ-Kinderfestival zum zweiten Mal in die Stadt bringt. Ganz so weit wird es in diesem Jahr wohl noch nicht kommen, doch zumindest der Augustusplatz wird an diesem Wochenende wohl vor allem von Kindern bevölkert sein. Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Für Unterhaltung sorgen die LVZ und mehr als 30 Kooperationspartner aus Leipzig und Region.

Basteln und Autofahren üben

Eine ganze „Kita auf dem Augustusplatz“ verspricht die Volkssolidarität. Vor dem Opernhaus soll dann unter freiem Himmel gebastelt, gespielt und geschminkt werden. Neben dem gemeinnützigen Träger sind auch Wohnungsgenossenschaften und große Unternehmen auf dem Kinderfestival vertreten und laden zu neuen Erfahrungen ein: Während die Lipsia Runden auf dem Segway anbietet, möchte Porsche auf einem Parcours das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig schärfen.

Tanzwettbewerb für alle

Ein Höhepunkt des Festivals ist das Finale des DAK-Tanzwettbewerbes für das 31 Tanzteams aus ganz Mitteldeutschland anreisen, um ihr Können vor prominenter Jury zu beweisen: Motsi Mabuse und Hanno Liesner werden am Sonnabend gegen 17.45 Uhr die Gewinner küren. Dabei sollen auch jene Kinder nicht ausgeschlossen werden, die trotz körperlichen Einschränkungen zeigen wollen, was in ihnen steckt. Sie können sich um den Titel des „Inclusion Dancing Star“ bewerben.

Schwerpunkt: Gesünder leben

Einem gesellschaftlichem Auftrag fühlt sich auch die Toys-Company-Dekra verpflichtet: In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter werden hier alte Spielsachen upgecycelt und neu erfunden. Auf dem Festival am Augustusplatz können Kinder die Ergebnisse bewundern und ausprobieren. Dass zur gesellschaftlichen Verantwortung auch die Vermittlung eines gesunden Lebensstils gehört, haben auch zwei andere Unternehmen erkannt: Rewe bereitet Obst für die Kinder zu, der Tiefkühlkost-Hersteller Bofrost stellt seine Präsenz ebenfalls unter das Motto einer gesunden Ernährung. Folgerichtig kommt die Motivation zu mehr Bewegung vom Spielehersteller Nintendo, Action bietet außerdem die Wasserbahn „Cityslide“ vor dem Paulinum.

Hoffnung auf besseres Wetter

Nass wird es, so hoffen die Veranstalter, dieses Jahr nur dort. Nachdem die Stände der zahlreichen Kooperationspartner im letzten Jahr auch als Schutz vor dem strömenden Regen dienten, erhoffen sich die Veranstalter dieses Jahr günstigere Bedingungen. Vorbereitungen sind diesbezüglich getroffen: „Wir haben mit Petrus gesprochen“, versichert Barry Hackh.

Von afs