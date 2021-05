Leipzig

Es sieht fast so aus wie früher. Die Tische auf den Straßen vor den Restaurants und Kneipen sind voll, das Lachen laut und mit Start in dieses Pfingstwochenende fühlt es sich in Leipzig und anderen „Unter 100“-Inzidenzgebieten so an wie ein Start zurück ins Leben. Und die Aussichten sind nun auch gut: Das Impfen geht voran, Urlaubspläne müssen keine Träume mehr bleiben, das Leben kehrt in die Städte zurück. Zeit, durchzuatmen.

Wenn da nicht dieses Misstrauen wäre und der bange Blick auf die Inzidenzen: Wie lange hält das jetzt? Oder ist das wirklich der Beginn des Ausschleichens der Pandemie? Deutschland befindet sich seit 15 Monaten und ganz akut seit dem Herbst 2020 im permanenten Krisen- und Alarmismus-Modus. Die Bevölkerung geplagt und entnervt vom ewigen Hin- und Her der politischen Entscheider, die oftmals den richtigen Punkt verpassten, zu entscheiden. Bei allem Ärger und berechtigter Kritik am Gießkannenprinzip der Bundesnotbremse: Die Zahlen sind runter – durch einigermaßen klare Regeln, einheitliches Vorgehen, wenig Widerrede. Die düsteren Prognosen und Horrorszenarien von Inzidenzwerten um 2000, sächsischen Dezember-Verhältnissen und den Virusmutanten mögen dazu beigetragen haben, die Vorsicht zu erhöhen. Sie haben aber auch dazu geführt, dass das Misstrauen selbst bei guten Nachrichten und Entwicklungen groß ist. Auch wenn die Horrorszenarien mancher Warner und Mahner aus Wissenschaft, Ärzteschaft und Politik – glücklicherweise – nicht eingetreten sind.

Nun müssen wir lernen, zwischen angebrachtem Optimismus und angebrachtem Misstrauen auszutarieren. Allen voran die Politik muss abwägen, ob die wirtschaftlichen, psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen des Lockdowns und der Einschränkungen nicht an vielen Stellen stärker ins Gewicht fallen sollten. Denn einen kompletten Schutz wird es nicht geben, gibt es bei vielen anderen Gefahren des Lebens im Übrigen auch nicht. Weitere Mutanten? Die Impfung kein 100-prozentiger Schutz? All das sollte uns wachsam bleiben lassen. Ob die Ankündigung Niedersachsens, jetzt sogleich die Maskenpflicht in den Geschäften aufzuheben, beispielsweise zu dieser gebotenen Wachsamkeit passt, ist fraglich. Kein Alarmismus, aber eben auch kein falscher Aktionismus.

Auch wir als Gesellschaft müssen uns ein stückweit neu justieren. Wer genau hinhört an Gartenzäunen, auf der Straße und auf Marktplätzen hört viel von Überlastung, moralischem Druck, aber auch von der Unsicherheit, wie viel der eigenen Meinung in welchem Kontext angebracht ist – oder Folgen haben könnte. Die Angespanntheit vieler ist – zu Recht – groß, sie bricht sich nicht selten vor allem im Internet durch Empörung Bahn. Ein wenig Durchatmen am langen Wochenende mit oder ohne Ausnutzung der neuen Möglichkeiten tut sicher gut. Der gute Geist des Pfingstfestes kann da doch nur Mut machen.

Von Hannah Suppa