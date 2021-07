Leipzig

Stimmen und Lachen ziehen durch die Gasse, Schritte trippeln ihren Rhythmus aufs Kopfsteinpflaster, vorbei am nahen Beieinander in den Freisitzen. Ein völlig normaler Sommerabend im Barfußgässchen. Könnte man meinen, wären da nicht die Erfahrung der letzten 15 Monate und die eine oder andere Maske in entgegenkommenden Gesichtern. Wie tief steckt Corona noch in den Köpfen, wie hoch ist der Grad gefühlter Normalität? Ein Gang durch die beliebte Leipziger Gastromeile.

Vor einem halbem Jahr war nicht nur das Wetter ein anderes. Eine spukhafte Düsternis lag in Stimmung, Szenerie und Perspektiven; im Barfußgässchen hätte man problemlos die Einsamkeit Gary Coopers aus dem Filmklassiker „12 Uhr mittags“ nachstellen können. Und wenn Spaziergänger durchgingen, lag ihr Ziel woanders als in der stillgelegten Trink- und Ess-Strecke, oder gar nirgendwo.

Das Leipziger Barfußgässchen im Januar. Quelle: Felix Adler

„Die Kleinen gehen kaputt, die Großen übernehmen“, hatte Mauro Bartolini bei einem Gespräch vor sechs Monaten prognostiziert. So schlimm ist es gottlob nicht gekommen, und nun strahlt der Gastronom eine heitere, wenn auch nicht rückhaltlose Gelassenheit aus. Seine Zuversicht hat mit der komplett gewandelten Atomsphäre zu tun. Das Standbild von damals ist einem lebendigen Treiben gewichen, die lange zugeklappten Kneipenschirme sind offen und überdachen die Meile. Dass Bartolinis Zuversicht Grenzen hat, liegt an der schmerzvollen Erfahrung von sieben Monaten Nicht-Bewirtung und an der Experten-Warnung, die aktuelle Delta-Variante nicht zu unterschätzen.

„Für meine Gäste fühlt sich wieder alles normal an“, sagt der 61-Jährige. Die Besucherzahlen sind ermutigend, und einige trauen sich bereits, die Euphorie über die Gastro-Wiederkehr in Gemotze umzutauschen, wenn sie keine Plätze kriegen. „Ich bin einfach glücklich, hier sein zu können, es fühlt sich an, als gäbe es kein Corona“, schwärmt Besucherin Carola Stelmaszyk. „Und ich habe keine Lust darüber nachzudenken, wie wohl alles weiter geht.“

Dringend benötigtes Personal

Diese Leichtigkeit spüren die Wirte noch lange nicht. Weil sich die Hälfte des Personals verabschiedet hat, verkündet die 500 Meter vom Gässchen entfernt liegende Vodkaria auf Facebook, sonntags zu schließen und unter der Woche nur einen der beiden Läden zu öffnen. Auch „Don Camillo & Peppone“ musste wegen der Zwangspause vier personelle Abgänge hinnehmen. Zwei Leute konnte Bartolini zurückgewinnen, doch noch immer fehlen Arbeitskräfte für die Küche. Wäre die Lücke gestopft, könnte er den Freisitz von rund 60 Plätzen aufstocken, „doch so kommen wir mit den Speisen nicht hinterher und riskieren zu lange Wartezeiten.“

Insgesamt 95.000 Euro Ersparnisse hat er aufgewendet, um das Überleben zu sichern, durch staatliche Hilfen schrumpfte der Betrag auf 45.000. Die Vergangenheit hat ihn gewarnt, dass die Zukunft erneut hart werden kann, sollten die Infektionszahlen wieder steigen. „Aber ich werde es schaffen“, ist Bartolini überzeugt, „allerdings nur, weil ich in den 22 Jahren Osteria Geld zur Seite legen konnte.“ Erst wenn die schmerzlich vermissten Restaurant-Buchungen im Zuge von Kongressen, Messen oder Privatfeiern wiederkommen, pocht im Gastroleben ein normaler Puls.

Neue Läden im Gässchen

Kolleginnen und Kollegen, die aufgeben mussten, kennt Bartolini kaum. Doch ein Laden, den es erwischt hat, liegt seinem direkt gegenüber: Im März 2020 musste der „City Gemüse Kebab“ 48 Stunden nach der Eröffnung wegen des ersten Lockdowns schließen, aufgemacht hat er nicht mehr. An seiner Stelle gibt’s seit wenigen Tagen das „Hayaku“ mit asiatischen Speisen, vis-à-vis ergänzt vom Bubble-Tea- und Eisladen „Ocha“. Beides führt Anne Phnough, die ihre Gäste mit einnehmendem Strahlen empfängt. Droht ihr die gleiche, fast aberwitzige Tragik wie dem Vorgänger? Phnough demonstriert Optimismus. „Die beiden Lockdowns haben allen viel Angst gemacht“, sagt die Vietnamesin, „aber jetzt gehe ich davon aus, dass es nicht mehr so schlimm wird.“

Pfeifen im Walde oder echter Glaube an Normalität? Und was ist Normalität überhaupt? Auffällig war sie schon per Definition bekanntlich nie. Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in der Innenstadt oder dem Gastro-Neustart bekam sie etwas Spektakuläres. Die Rückkehr zur Normalität kann einen allerdings auch ziemlich überfallen. Der anonym bleiben wollende Wirt einer Kneipe nahe der City war am Tag nach dem Reopening zwiegespalten: Sein Sicherheitsbewusstsein kollidierte mit dem Gedränge in seiner Bar. „Das war schon irritierend. Aber sollte ich die nach sieben Monaten Pause etwa wieder wegschicken?“

Phase zum Luftholen

Noch fehlt dem Comeback zur Normalität die Selbstverständlichkeit. Sitzt man erstmals wieder in einem Restaurant-Innenraum, fühlt sich das noch nicht federleicht an. Die Gegenwart ist ein Trainingsprogramm unter dem Titel „Kann ich das noch, das normale Leben?“. Und sie ist eine wichtige Phase zum Luftholen, zum Genießen auf Vorrat. Denn niemand weiß, ob, wann und wie die Lage sich wieder verschärft.

Die Wissenschaft warnt, die Pandemie sei nicht vorbei, dennoch fühlt es sich gerade so an, und ein bisschen Selbstbetrug muss auch mal sein. Deshalb befindet sich auf der Kontakt-Börse die Aktie namens „Disziplin“ im Sinkflug. Es wird mehr Nähe gesucht – Umarmungen, Berührungen – und sie wird zugelassen, auch von den zwei Polizisten, die gerade den Markt passieren und Blicke in die Gasse werfen. Kulanz im Sommer nach der Strenge im Winter.

Wann es vorbei ist ...

Doch wann ist es endgültig suspendiert, das Unnormale? Wenn kein Puls mehr hochschnellt, weil für den Einkauf die Maske vergessen wurde. Wenn gecharterte Busse wieder Touristen-Massen vor Sehenswürdigkeiten ausspucken, in Clubs dicht an dicht getanzt wird und der Begriff Delta zuerst mit dem griechischen Alphabet assoziiert wird. „Ja, es wird wieder werden“, sagt Mauro Bartolini lächelnd.

Nach der Gässchen-Visite führt der Weg über den Richard-Wagner-Platz – an diesem Tag mit einem Hindernis: Die selbsternannte „Bürgerbewegung Leipzig“ demonstriert wieder. Etwa 40 Menschen zwischen Aussteiger-Look, Frakturschrift auf tätowierten Oberarmen und mit Deutschland-Fahnen trillerpfeifen Zustimmung, als der Sprecher gegen eine „Fake-Pandemie“ wettert. Hinter Absperrgittern widersprechen Gegendemonstrierende, die Polizei steht dazwischen. Ein Ritual, das neue Normalität geworden ist. Leider.

Von Mark Daniel