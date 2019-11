Leipzig

Das Leipziger Neujahrssingen findet auch 2020 statt – allerdings an einem neuen Ort: Am 4. Januar steigt das beliebte Spektakel erstmals im Felsenkeller. Die 14. Ausgabe firmiert anlassgemäß unter dem Motto „I like to move it move it“ nach dem Hit der Gruppe Reel 2 Real.

Felsenkeller-Chef ist glücklich

Umzüge sind beim Neujahrssingen nichts Ungewöhnliches. Die Premiere fand 2007 in der naTo statt, zog dann weiter ins UT Connewitz, ins Werk 2, in den Anker und zuletzt ins Haus Leipzig. „Wir können es noch kaum fassen, dass das legendäre Leipziger Neujahrssingen 2020 bei uns im Felsenkeller stattfinden wird“, sagt Jörg Folta, einer der Geschäftsführer der Location. „Wir sind schon lange Fans des Formats und stolz, im nächsten Jahr das Defilee der Leipziger Gastronomen mit ausrichten zu dürfen“.

Neue Teilnehmer am Start

Wie immer treten Gastronomen und Medienmacher vor das Mikrofon, um in Begleitung einer Profiband Kult- und Welthits zu singen. Zu den Teilnehmern gehören einige Vertreter neuer Locations – dazu gehören unter anderem die „Gastgeber“ in der Dresdner Straße, die „Heldenküche“ und ein Team des Felsenkellers selbst.

Karten fürs Neujahrssingen gibt’s ab Dezember. Im Culton besteht die Möglichkeit, sich auf eine Reservierungsliste setzen zu lassen. Mehr Infos stehen im Internet aufwww.facebook.com/neujahrssingen.

Von Mark Daniel