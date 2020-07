Leipzig

Mir sträuben sich immer die Nackenhaare, wenn jemand behauptet, ein Restaurant sei teuer, man wisse das „aus sicherer Quelle“. Oft pflegen diese Leute Vorurteile, ohne je dort gewesen zu sein. Wenn ich dem entgegensetze, doch erstmal zu prüfen, was es da gibt für gutes Geld, geht’s mir wie dem Rufer im Wald – so wie neulich nach einem Besuch im Leipziger Restaurant Max Enk. Seit 2012 hat Torsten Hempel hier das Sagen. Er steht mit seiner Crew unter dem Dach des Gastro-Betriebes Enk für Kontinuität und eine klassisch orientierte Küche, in der handwerklich versierte, kreative Köche am Werk sind.

Uns lockt an diesem sonnigen Mittag nicht das elegante Innenleben des Restaurants, sondern die Terrasse im Innenhof des Städtischen Kaufhauses. Mitten in der City, entrückt vom Gewusel ringsum, verteilen sich großzügig weißgedeckte Tische. Das Ensemble wirkt ebenso stilvoll wie die Kleidung des Personals, das seinen Gästen freundlich, aber auf Augenhöhe begegnet, nicht immer alles weiß, aber um Auskünfte bemüht ist.

Anzeige

Das Mittagsmenü, wöchentlich neu aufgelegt, ist ein guter Einstieg zu testen, ob Küche und Service halten, was sie versprechen. Wer abends Hauptgänge ab 22 Euro serviert, muss die seinen Gästen schließlich schon mittags schmackhaft machen und dann ebenso gut sein. Hempel offeriert zwischen 12 und 15 Uhr eine Hauptspeise zu 12, zwei Gänge zu 16 und drei zu 18,50 Euro – von wegen „teuer“ – in dieser Liga glatt unter Wert verkauft.

Weitere LVZ+ Artikel

Tomate/Mozzarella – der Klassiker neu definiert

Gruß aus der Küche: Min-Kalbsbulette auf Couscous-Salat. Quelle: Petra Mewes

Meine Begleiterin testet die Mittagskarte, ich wähle aus dem aktuellen Tagesangebot. Nach der Bestellung werden nicht nur Baguette und eine Butternocke mit grobem Meersalz serviert, sondern als weiterer „Gruß aus der Küche“ zwei Mini-Kalbsbuletten auf Couscous-Salat. Dann geht es los mit dem eigentlichen Menü: Hähnchenbrühe, gewürzt mit Curry und Zitronengras plus knusprig gebackenem Mini-Geflügelschnitzel im extra Schälchen sowie Tomate/Mozzarella. Kennt jeder? Mag sein, aber nicht so, wie der Klassiker hier definiert wird: Der Büffelmilchkäse ist gebraten, ein zweites Stück mariniert. Das Gericht begleiten Tomatensorbet, Wildkräuter, Pesto und geviertelte, vollreife Tomatensorten in Gelb, Grün, Schwarz und Rot. Diese Kombination begleitet als Salat auch den ersten Hauptgang: weich gegarte Ochsenbäckchen in einer dunklen, gehaltvollen Sauce. Auf dem Tellerrand liegt geröstetes Baguette, durchdrungen vom Öl des Pestos obendrauf, das für Saft und Schärfe sorgt. Im zweiten Hauptgang gefallen knusprige Stücke vom Schwarzfederhuhn auf Lauch, Gnocchi und gebratene Pfifferlinge. Auf die Frage, woher die Pilze kommen, weiß die Bedienung nur zu antworten, dass sie „fast täglich frisch geliefert werden“. Als Dessert passt Kirschclafoutis, ein locker-leichter Auflauf mit Vanillecreme.

Hähnchenbrühe mit Curry und Zitronengras. Quelle: Petra Mewes

Tomate/Mozzarella Quelle: Petra Mewes

Ochsenbäckchen mit buntem Tomatensalat. Quelle: Petra Mewes

Schwarzfederhuhn auf Lauch, Gnocchi und gebratenen Pfifferlingen. Quelle: Petra Mewes

Kirschclafouti Quelle: Petra Mewes

Spitzenweine aus Sachsen und dem Saale-Unstrut-Land

Lebendig gestalten sich die Gespräche um den Wein: Die umfangreiche, internationale Karte, gereicht per Tablet, lässt auch weniger bekannte Namen wie Andreas R. Kretschko aus dem Radeberger Ortsteil Liegau an der Elbe zum Zuge kommen, dessen Riesling-Sekt neben Schaumweinen aus dem Haus Ruinart in der Champagne steht. Dazwischen sind sächsische Spitzen-Winzer wie Klaus Zimmerling oder Martin Schwarz und Bernd Pawis im Saale-Unstrut-Gebiet zu entdecken. Wer auf der zwar übersichtlich sortierten, aber langen Liste von Ländern und Anbaugebieten Orientierung sucht, findet sie durch Sternchen in Grün, Blau und Rot. Sie signalisieren, ob ein Wein fruchtig-leicht, harmonisch-ausdrucksstark oder gehaltvoll ausgebaut ist. Man kann auch den kundigen Kellner fragen, der beim Bestellen eines Rieslings von Weingut Enk amüsiert erklärt, dass dieser Winzer aus dem Rheingau und der Leipziger Gastronom Dietrich Enk miteinander weder verwandt noch verschwägert sind. Zum Abschluss des Mahls präsentiert er eine Flasche Edelbrand Schwarze Knorpelkirsche, die wie auf dem Etikett dokumentiert in der Moritzburger Destillerie Augustus Rex eigens für Max Enk abgefüllt wird.

Kaum jemand geht alle Tage in ein Restaurant wie dieses, aber wer Lust auf etwas Besonders hat, sollte die eingangs genannten Bedenken ruhig über Bord werfen.

Zur Galerie Das Restaurant Max Enk im Städtischen Kaufhaus in Leipzig bietet besondere Gaumenfreuen zu durchaus fairen Preisen.

Steckbrief Restaurant Max Enk Adresse: Städtisches Kaufhaus, Neumarkt 9–19, 04109 Leipzig, Tel. 0341 99997638, www.max-enk.de. Konzept: Restaurant mit klassisch-kreativ orientierter Küche. Extras: Terrasse im Innenhof. Geöffnet: Mo–Sa 12–0 Uhr. Preise: Vorspeisen/Salate – 9 bis 15 Euro; Suppe – 11 bis 13 Euro; Zwischengerichte – ab 14 Euro; Hauptgänge – ab 22 Euro; Desserts – 7 bis 14 Euro; Menüs – 4 Gänge ab 54 Euro; Mittagsgericht – 1 bis 3 Gänge 12 bis 18,50 Euro. Kartenzahlung: AmEx, DC, Girocard, Master, Visa. Gesamtnote: 8,7/10. Essen: 9,5. Service: 8. Ambiente: 8,5. Fazit: Tipp für Liebhaber klassischer Tafelfreuden

Von Petra Mewes