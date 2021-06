Leipzig

Am Mittwoch Punkt 17 Uhr eröffnete Leipzigs Marktamtsleiter Walter Ebert im Beisein der Sächsischen Weinhoheit Ann-Kathrin Schatzl und Moderatorin Ute Schlossarek das 21. Leipziger Weinfest auf dem Markt. „Wir blicken nach vorn und probieren dieses Jahr mal etwas Neues – zwölf Tage lang Weinfest in Leipzigs guter Stube“, sagte Ebert mit Blick auf die Wiederbelebung der Innenstadt nach monatelanger Stille.

Weinprinzessin im Ehrenamt

Eigentlich steht Ann-Kathrin Schatzl, die Botschafterin des sächsischen Weins, als Laborleiterin in der Ölmühle Moog bei Meißen. Da sie ihr Ehrenamt coronabedingt nur ein halbes Jahr ausüben konnte, wurde ihr Amt um ein Jahr verlängert. „Das Weinfest ist eine meiner ersten großen Veranstaltungen nach dem Lockdown. Es bedeutet mir sehr viel, hier zu sein“, freute sich die 30-Jährige. Mit dem Trinkspruch „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen“, wünschte sie den 24 anwesenden Winzern und Gastronomen sowie den Besuchern eine schöne gemeinsame Zeit.

Marktamtsleiter Walter Ebert und Weinprinzessin Ann-Kathrin Schatzl bei der Weinprobe auf dem Weinfest. Quelle: André Kempner

Brüderschaft

Alle drei wurden auf einem Weinberg im Spaargebirge in der Nähe von Coswig geboren: René (53) und Jens Vollandt (55) und auch Karsten Klose (67), der Älteste der Brüder. Mit ihren Weinen, dem badischen Spätburgunder Weißherbst oder dem Gutedel vom Markgräfler Winzer, punkten sie schon seit einigen Jahren bei ihrer Leipziger Stammkundschaft. „Das Weinfest liegt zentral, ist toll organisiert und wird von Einheimischen und Touristen gut besucht“, waren sich die sächsischen Brüder einig.

Die Brüder Jens Vollandt, René Vollandt und Klaus Klose (v.l.) wünschen sich viele Gäste auf dem Weinfest. Quelle: André Kempner

Musik mit Schlossarek live

Während die Winzer erste Kontakte zu den Gästen aufbauten oder ihre Stammkunden mit Abstand begrüßten, legte Sängerin Ute Schlossarek – mit neuer Kurzhaarfrisur – und ihren drei Musikern das erste Mal los. „Es ist auch für uns so schön, wieder spielen zu dürfen“, lachte die Künstlerin, die schon fast zum Inventar des Weinfestes gehört und seit den Neunzigerjahren das Publikum unterhält.

Zum Auftakt des Weinfestes spielten Sängerin Ute Schlossarek & Band auf dem Markt. Quelle: André Kempner

Beinhart trotz Regendusche

Auch ihre Fans sind ihr treu geblieben: Nachbarin Sylvia Humbert mit ihrem Ehemann, Kindergartenfreundin Sybille Miels und Kollegin Gabi Gottschalk haben vor der kleinen Marktbühne Platz genommen. Bei der ersten Husche von einer Viertelstunde flüchteten sie mit einem Roséwein von der Nahe unter einen großen Schirm. Dort stoßen die Ü50-Jährigen miteinander an – auf das wieder erwachte Lebensgefühl, die schöne Location mitten in der Innenstadt und auf einen Abend guter Unterhaltungsmusik.

Der Schlossarek-Fanclub mit Sylvia Humbert, Sybille Miels, Benedikt Galle und Gabi Gottschalk (v.l.) genießen einen guten Schluck auf dem Markt. Quelle: André Kempner

Weinfest ist Pflichttermin in Leipzig

Die zwei gebürtigen Thüringerinnen Birgit Schneider und Christina Schulze, die sich vor zwei Jahren in Leipzig bei der Rückengymnastik kennenlernten, gehörten zu den ersten Gästen am Eröffnungstag. In ihren Gläsern ein edles Getränk vom Lieblingswinzer Lentz aus Rheinhessen. Beide lieben Leipzigs städtisches Flair und das Fest sei ein Pflichttermin, versichern sie. Am Sonnabend kommen sie wieder, die Plätze sind bereits gebucht. Im Schlepptau haben sie dann eine Freundin und ehemalige Kollegin aus Dierhagen, die übers Wochenende in der Stadt weilt.

Die Freundinnen Birgit Schneider (li.) und Christina Schulze waren die ersten Gäste der 21. Auflage des Weinfestes. Quelle: André Kempner

Dienstältester Winzer auf dem Markt

Der 65-jährige Willibald Eckes aus der Nähe von Bad Kreuznach ist der dienstälteste Winzer auf dem Leipziger Weinfest. Seit 2006 kommt der Winzer jedes Jahr zum Weinfest in die Messemetropole. In normalen Zeiten ist er von Mitte April bis September jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs: Berlin, Schwerin, Hamburg, Dresden, Erfurt und Chemnitz kennt er wie seine Westentasche. Am schönsten sei es aber in Leipzig: „Ich fühle mich hier gut betreut. Der Markt ist offen und schön gestaltet. Und ich habe viele persönliche Kunden, die ihren Wein bei mir ordern.“ Er habe sogar schon mit seiner Frau in Leipzig Urlaub gemacht. „Ich liebe das Wasser, die Seen und gehe gerne baden.“ Nach einem langen Markttag trinke er in seinem Privatquartier am Stadtrand am liebsten noch zwei Gläschen Wein. In aller Ruhe.

Winzer Willibald Eckes bietet seit 15 Jahren seinen eigenen Wein in Leipzig auf dem Weinfest an. Quelle: André Kempner

Liebe liegt in der Luft

Vor genau einem Jahr lernte die Münchenerin Anaïs Elena ihr Herzblatt auf dem Leipziger Weinfest kennen. „Wir hatten Blickkontakt und sein Wein schmeckte immer besser“, plapperte die 25-jährige Optikerin voller Begeisterung. Auch 2021 ist die Bayerin wieder in der Stadt und beobachtet ihren Freund, einen Winzer aus Dresden, am liebsten bei der Arbeit. In Kürze zieht die Verliebte nach Leipzig, um ihrer Liebe ein Stück näher zu kommen.

Wein hält jung

Am Gemeinschaftsstand „wine meet up“, initiiert von der Sächsischen Weinkönigin 2016 Daniela Heimann, die in diesem Jahr nicht persönlich anwesend sein kann, bieten vier Winzer aus Sachsen ihre edlen Tropfen an. Einer von ihnen ist Ricco Haensch aus Meißen. Der heute 50-jährige gelernte Werkzeugmacher mit Meistertitel hatte schon im Alter von 16 Jahren seinen ersten Weinberg.

Der Meißener Winzer Ricco Haensch steht auf das Lebenselexier. Quelle: André Kempner

„Der Wein ist meine Leidenschaft. Meinen Betrieb habe ich 2005 gegründet und alle Höhen und Tiefen erlebt. Frost, Hagel und zu viel Niederschlag, Finanzkrisen und Corona“, plauderte der Sachse, der eine kleine feine Weinmanufaktur führt. „Der Wein hält mich jung“, und nie käme es ihm in den Sinn, die Flinte ins Korn zu werfen. Egal was passiert.

Von Regina Katzer