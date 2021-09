„Das Loch“ von Connewitz – eine Leipziger Straßensperrung wird zur Sehenswürdigkeit bei Google 

Leipzig

Spaß-Einträge bei Google gibt es immer wieder mal. Jetzt hat auch Leipzig seinen fakeplace (erfundene Orte). Den Eintrag auf Google Maps gibt es noch nicht lange. Nach ein paar Stunden hat „Das Loch“ (am Mittag hatte es noch „Los Lochos“ geheißen), wie die Markierung in der Leipziger Stockartstraße bezeichnet ist, schon ein gewisses Maß an Berühmtheit erlangt. Im Netz jedenfalls. Die „Sehenswürdigkeit“ – ein Schlagloch, wegen dem die Straße in Connewitz sogar abgesperrt werden musste – hat Fans, die Fotos veröffentlichen, Google-Bewertungen abgeben und Rezensionen schreiben.

Wer hinter dieser augenzwinkernden Veröffentlichung beim Online-Kartendienst steckt und damit Urheber des Gags ist, ist unbekannt. Klar ist hingegen – der Gag kommt an. Bei Twitter wurde die „neue Leipziger Touristenattraktion“ am Samstag verbreitet. Und seitdem entwickelt sich eine kleine Tourismus-Bewegung zum „Loch“. Passend zum Tag des Tourismus am Montag.

Rezensionen, Fotos und Bewertungen bei Google

Was zu noch mehr Kommentierungen bei Google führte. Von: „Wartezeiten am Einlass unerträglich“. Über: „Ich habe dieses Loch heute besucht und wurde nicht enttäuscht. Es ist sehr tief und geheimnisvoll.“ Bis: „Bestes Loch in der Umgebung, gerne wieder.“ Auch bei den Google-Bewertungen kommt „Los Lochos“ überwiegend gut weg. Vielleicht auch deswegen, weil es „Rund um die Uhr geöffnet“ ist. Einige Besucher hinterlassen selbst Fotos von ihren Besuchen am Loch am digitalen Standort auf Google Maps.

Straßensperrung wegen des Schlaglochs in der Stockartstraße in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Es ist mit Bauzäunen umringt, mittlerweile sind Bauleuchten und Baken hineingeworfen worden. Ob und wann die Stadt Leipzig „Das Loch“ wieder beseitigt, war am Samstag nicht zu erfahren.

Von Thomas Lieb