Von weitem erinnert die Kugel ein wenig an den Helm eines Sternenkriegers, der an der Ecke eines alten Heizhauses klebt: Das nach einem der letzten Entwürfe des brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer gebaute Café auf dem Gelände des traditionsreichen Kranbauers Kirow in Leipzig ist so gut wie vollendet.