Leipzig

Der wilde Müll in Leipzigs Wäldern und im öffentlichen Raum ist ein großes Problem. Die Stadt Leipzig reagiert jetzt auf die ständig wachsende Vermüllung mit der Einstellung von Mülldetektiven. Auch engagierte Menschen wie Familie Hartmann aus Böhlitz-Ehrenberg, denen das Gemeinwohl am Herzen liegt, engagieren sich gegen den Dreck.

Illegale Müllentsorgung im Wald

„Um so näher an der Stadt, desto größer die Vermüllung unserer Wälder“, weiß auch Wolfgang Kühns, der den Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbetrieb Leipzig leitet. Zu beobachten seien viele Häuslebauer am Stadtrand, die sich das Recht heraus nehmen, ihren Grasschnitt oder das Laub im Wald zu kompostieren. In der Nähe von Parkplätzen würden die Leute ihren Abfall direkt aus dem Auto heraus entsorgen, erzählt der 65-Jährige. „Es ist traurig, wie die Leute es sich einfach machen, anstatt ihren Abfall in die städtischen Wertstoffhöfe zu bringen.“ Neben den vielen schwarzen Schafen in der Bevölkerung steige aber auch die Bereitschaft, an öffentlichen Müll-Sammelaktionen mitzumachen.

Illegal entsorgter Müll liegt abseits einer Straße auf einer Wiese in der Umgebung von Leipzig. Quelle: Jan Woitas/dpa (Archivfoto)

Müll sammeln mit Kindern

Bevor Familie Hartmann zum Toben auf den Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung in Böhlitz-Ehrenberg geht, schnappen sich die Kinder Laura und Karl ihre Zangen und einen Müllsack, um liegengebliebenen Abfall rund um das Areal einzusammeln. Da gibt’s jede Menge Kippen, loses Papier und Plastetüten, die sie wie fleißige Bienchen zusammentragen. Das Problem mit dem Müll kennen der Fünfjährige und seine sechs Jahre ältere Schwester aus ihrem ehemaligen Stadtteil Lindenau, wo sie bis 2020 wohnten. Mama Anke und Papa Volker Klaus haben 2015 eine Aufräumaktion initiiert, von der die Elfjährige noch immer beeindruckt ist. „Mama hat damals gesagt, die Stadt ist so schmutzig, wir müssen was dagegen tun“, erinnert sich die Schülerin. Viele Familien waren mit ihren Kindern zum Helfen gekommen und insgesamt 80 Schwerlastsäcke wurden gesammelt, weiß Mutter Anke zu berichten. Die Kunsthandwerkerin, die einen kleinen Laden direkt am Lindenauer Markt betreibt, hat schon im letzten Jahr die ganze Familie mit Handschuhen und Greifzangen ausgerüstet. „Wir reden von Nachhaltigkeit und dem Respekt vor der Natur, aber verschmutzen unsere Umwelt mit Plastik, einem unnatürlichen Stoff“, sagt sie traurig. Ihr Appell an alle: „Verzichtet auf nicht kompostierbare Verpackungen!“

Mutter Anke Hartmann und Tochter Laura (11) sammeln am Rande des Spielplatzes jede Menge Müll ein. Quelle: Regina Katzer

Ehrenamtliche Aufräum-Aktionen

Die Initiative „Cleanup“ organisiert Putzevents in ganz Deutschland, um die Städte wieder lebenswerter zu machen. Das Ziel ist es, die Leute zum Aufräumen im öffentlichen Raum zu mobilisieren. Die Leipziger Aktivisten, die im letzten Sommer von der Stadt Leipzig für den Sächsischen Bürgerpreis 2020 in der Kategorie Umwelt nominiert wurden, räumen mindestens ein Mal monatlich in einem Stadtteil gemeinsam mit vielen Freiwilligen auf. Die coronabedingten Kleingruppen, die mit der nötigen Ausrüstung vor Ort ausgestattet werden, säubern Parks und Anlagen von Dreck und Müll, der von der Stadtreinigung später abgeholt wird. Alle Infos zur Aktion beim „Bunten Mockauer Sommer“ im Sommer gibt es auf der Website!

Angebote der Stadt

Seit ein paar Wochen hat jeder Bürger auch die Möglichkeit, illegale Abfälle wie Fahrradschrott oder Autos, Gewässerverunreinigungen über einen Mängelmelder beim Dezernat für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport anzuzeigen. Wie der Mängelmelder funktioniert, lesen Sie hier!

Von Regina Katzer