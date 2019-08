Leipzig

Nach siebenjähriger Bauzeit fand am 26. Oktober 1895 die Einweihung des Reichsgerichtsgebäudes statt. Wie zur Grundsteinlegung waren wieder Kaiser Wilhelm II., der sächsische König Albert und diesmal auch der Reichskanzler nach Leipzig gereist. Gegenüber dem Wettbewerbsentwurf wies das Bauwerk zwei signifikante Änderungen auf. Die 68 Meter hohe Kuppel mit der fackeltragenden Figur der Wahrheit und der sechssäulige Portikus prägen den im Stil der Neorenaissance gehaltenen Monumentalbau. Kuppel und Portikus waren dem Reichstagsgebäude entlehnt. Die südliche Seitenfront an der Beethovenstraße nahm in beiden Hauptgeschossen den Präsidentenflügel mit einem 195 Quadratmeter großen Festsaal ein.

Mit dem Einzug in das Reichsgerichtsgebäude durften auch die Rechtsanwälte beim Reichsgericht die bis dahin nur den Richtern vorbehaltene karmesinrote Robe mit rotem Barett in den öffentlichen Verhandlungen tragen.

Ehrenbürgerwürde für hochrangige Juristen

Die Stadt Leipzig nahm die Einweihung zum Anlass, um dem seit 1891 im Amt befindlichen Reichsgerichtspräsidenten Otto von Oehlschläger sowie Oberreichsanwalt Hermann Tessendorf die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Die Ehrung Tessendorfs gibt einen aufschlussreichen Eindruck von der damals unversöhnlichen politischen Haltung der Leipziger Stadtverwaltung und damit des Bürgertums gegenüber der Sozialdemokratie. Als preußischer Staatsanwalt in Berlin war Tessendorf 1886 ans Reichsgericht gekommen. Die Reichsanwaltschaft führte die Anklage in den Landes- und Hochverratsprozessen gegen den Kaiser oder das Reich, die nur am Reichsgericht verhandelt wurden. Bekanntheit hatte Tessendorf durch sein hartes Vorgehen gegen Sozialdemokraten erlangt.

Aufstieg Leipzigs zum zentralen Ort der Justiz

Die Einweihung des Reichsgerichtsgebäudes schloss Leipzigs Aufstieg zum zentralen Standort der deutschen Justiz ab. Leipzig erwarb die herausgehobene Stellung als Stadt des Rechts.

Das seit den 1880er-Jahren entstandene neue Stadtviertel mit Reichsgericht, Gewandhaus, Konservatorium der Musik (heute Hochschule für Musik und Theater), Universitätsbibliothek, Kunstakademie (heute Hochschule für Grafik und Buchkunst) sowie mit Villenbebauung und Parkanlagen erhielt die Bezeichnung Musikviertel.

1905 übernahm Oberreichsanwalt Rudolf von Seckendorf das Amt als Reichsgerichtspräsident für die nächsten 15 Jahre. Er führte das Oberste Gericht von der Monarchie in die Republik.

Von Steffen Held