Leipzig

Für manche ist es die schönste, für andere die stressigste Zeit des Jahres. Und für ganz andere wiederum die umsatzstärkste: die Vorweihnachtszeit. Die Geschäfte in Leipzig bereiten sich allmählich auf den Ansturm auf mögliche Geschenke vor. Womit rechnet die Branche? Wie viel geben die Leipziger im Schnitt für die Dinge aus, die am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen? Und wo die Sachsen am liebsten ein: online oder vor Ort? Wir haben uns umgehört.

von lvz