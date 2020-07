Das alte Leipzig kommt 35 Mal unter den Hammer

Leipzig

Es sind fantastische Schwarz-Weiß-Bilder einer aufstrebenden Großstadt. 280 Fotografien aus dem frühen 20. Jahrhundert sind derzeit in der Sonderschau „Silber auf Glas“ des Stadtgeschichtlichen Museums zu sehen. Gezeigt werden im Haus Böttchergäßchen Fotografien aus dem Atelier Hermann Walter. Als Leipzigs berühmter Stadtfotograf 1909 starb, wurde sein Atelier von Sohn Karl Walter und dem Schwager Bernhard Müller unter seinem Namen weitergeführt.

Der Roßplatz/Ecke Königstraße (Goldschmidtstraße) mit Tankstelle nach 1928. Heute Freifläche als Teil der Promenadenanlagen vor dem Ring-Café Quelle: Atelier Hermann Walter / Stadtgeschichtliches Museum

Am Sonntag geht die Schau zu Ende: „35 reproduzierte Bilder aus dem alten Leipzig können dann bei einer Auktion ersteigert werden“, kündigt Christoph Kaufmann, der Kurator der Schau, an. Der Rest wird dann ab kommenden Dienstag ab 5 Euro verkauft. Kabarettist Meigl Hoffmann wird am 2. August, 15 Uhr, in der Alten Börse den Hammer schwingen. Der Erlös der Auktion kommt der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft zugute, die die Arbeit des Museums fördert.

Auch Staffagefigur ist zu haben

Ob eine Ansicht der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals, des Europahauses, der Markthalle auf dem Leuschnerplatz, der Glockenmänner auf dem Krochhochhaus, der Filmbühne „Capitol“ oder der Badenden am Elsterflutbecken – hier ist viel zu finden. Unter den Objekten befinden sich Reproduktionen mit den Maßen 30 x 25 Zentimeter ( Startgebot 5 Euro), 30 x 40 Zentimeter ( Startgebot 10 Euro) sowie 40 x 55 Zentimeter große Reproduktionen. Wer möchte, kann sogar eine nahezu lebensgroße Staffagefigur aus der Ausstellung ( Startgebot 25 Euro) ersteigern.

Das Großkeglerheim in der Elsterstraße 22–24 um 1930. Heute ist dort der Veranstaltungsort „Haus Leipzig“ Quelle: Atelier Hermann Walter / Stadtgeschichtliches Musuem

Alle Bilder sind bis Donnerstag, 30. Juli 2020, in der Ausstellung im Haus Böttchergäßchen zu besichtigen (zum regulären Eintrittspreis) oder sind vorab unter www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de zu sehen. Um Voranmeldung zur Versteigerung unter Telefon 0341 9651340 oder stadtmuseum@leipzig.de wird gebeten.

Von Mathias Orbeck