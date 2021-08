Das empfiehlt Leipzigs Chef-Kinderarzt für einen sicheren Schulbetrieb

Leipzig

Dass Kitas und Schulen keine Pandemietreiber sind, gilt inzwischen fast schon als Binse. Und dennoch wird Professor Wieland Kiess, Direktor der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig (UKL), nicht müde, diesen Umstand zu betonen. Denn geschlossene Bildungseinrichtungen führen einerseits zu enormen seelischen und körperlichen Kollateralschäden – von teils heftigen psychischen Problemen bis hin zu krankhafter Gewichtszunahme. Das zeigen Erfahrungen und Untersuchungen der Uni-Kinderklinik bereits seit Monaten. Andererseits werden geringe Infektionsraten verzeichnet, wie zum Beispiel die Corona-Schulstudie gezeigt hat.

Das Life-Child-Studienzentrum der Kinderklinik hatte letztes Jahr in drei Wellen 2500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an 18 Einrichtungen in fünf sächsischen Städten untersucht. Life Child erfasst ansonsten seit 2011 in einer Langzeitstudie Daten zur Kindesentwicklung von der Schwangerschaft bis ins frühe Erwachsenenalter. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dabei permanent zwischen 2500 und 3000 Probanden im Blick.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und der Landtagsabgeordnete Holger Mann (beide SPD) beim Besuch des Life-Child-Studienzentrums der Leipziger Uni-Kinderklinik. Mit im Bild: Medizin-Dekan Professor Michael Stumvoll, Klinikvorstand Dr. Robert Jacob und Kinderklinik-Direktor Professor Wieland Kiess (von links). Quelle: André Kempner

Natürlich seien auch Kinder infektiös, erklärten Kiess und Studienärztin Anne Jurkutat bei einem Besuch der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping und des Landtagsabgeordneten Holger Mann (beide SPD) im Life-Child-Studienzentrum. Doch immer wieder sorgten verkürzte Darstellungen für Verunsicherung, sagte Kiess und nannte als Beispiel Berichte, nach denen Kleinkinder am infektiösesten sein könnten. Wegen engerem Körperkontakt sei diese Erkenntnis kaum überraschend, meinte Kiess. Deshalb seien die Kleinsten aber nicht automatisch besonders gefährlich. Und: Es gebe kaum schwere Verläufe, betonte Kiess. Die Uni-Kinderkliniken in Leipzig und Dresden hätten keinen einzigen schweren Fall auf Station behandelt.

Sportvereine sowie Kinder- und Jugendtreffs müssten offen bleiben, erneut geschlossene Kitas und Schulen unbedingt vermieden werden, forderte Kiess. Aber wie kann man einen sicheren Betrieb ermöglichen? Die Stadt Leipzig hat ihr Konzept zum neuen Schuljahr bereits angepasst. Ab September gelten deutlich lockerere Quarantäneregeln und ein verändertes Test-Regime (wir berichteten). Darüber hinaus empfehlen die UKL-Kinderärzte für einen weitestmöglich sicheren Schulbetrieb:

1. Impfung ab zwölf Jahren

Kiess ist froh, dass nach der Sächsischen Impfkommission (Siko) nun auch die bundesweit agierende Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung an die neue Informationslage angepasst hat. Inzwischen würde millionenfache Daten aus den USA vorliegen. „Die Impfsicherheit in dieser Altersgruppe ist inzwischen sehr hoch“, konstatierte Kiess, „die Nebenwirkungen von Penicillin bei einer Streptokokken-Infektion sind um ein Mehrfaches höher.“ Empfehlenswert sei der Schutz ab zwölf Jahren auch deshalb, weil die Mobilität und damit die Infektionsgefahr in dieser Gruppe höher sei.

2. Masken in der Schule ab Klasse 1

Auch wenn Kinder keine Pandemietreiber sind, so können sie das Virus doch genauso weiterverbreiten wie alle anderen, sagte Studienärztin Anne Jurkutat. An dieser Stelle gebe es keine Unterschiede zwischen Grund- und weiterführender Schule. „Die Räume sind klein, und es sind viele Leute drin.“ Empfehlenswert sei daher das Tragen einer Maske bereits ab der ersten Klasse, so die Medizinerin, die selbst drei Kinder hat. Einwände wegen Problemen bei der Sprachbildung durch die Masken seien nachvollziehbar. „Aber Unterricht mit Maske ist besser als einen erneuten Schulausfall in Kauf zu nehmen.“ Es seien zudem pragmatische Lösungen möglich, um die Maske zu vermeiden – von Klassenteilung bis zu Unterricht im Freien.

3. Sicherheitstests bei Symptomen

„Bei Symptomen sollten zusätzliche Tests durchgeführt werden, bevor Kinder oder Lehrer wieder in die Schule gehen“, fordert Anne Jurkutat.

4. Größere Klassenräume

Nicht sofort machbar, aber für die Zukunft nötig, sind Anpassungen in der Bauplanung von Bildungseinrichtungen, sagte Kinderarzt Kiess mit Blick auf mögliche künftige Pandemie-Situationen. „Wir brauchen perspektivisch größere Klassenräume“, so der Mediziner.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und Kinderklinik-Direktor Professor Wieland Kiess (von links) im Life-Child-Studienzentrum. Quelle: André Kempner

Man tue alles, um Kitas und Schulen offen zu halten, betonte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Sie verwies darauf, dass Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Pläne vorbereite, wie der Betrieb gesichert werden soll. Diese sehen unter anderem Änderungen beim Testregime und der Maskenpflicht im Unterricht vor – letztere allerdings erst nach der Grundschule.

Von Björn Meine