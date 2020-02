Das erste Wochenende auf der Haus-Garten-Freizeit

Leipzig

Am Samstag war es endlich soweit: Auf dem Leipziger Messegelände eröffnete die Haus-Garten-Freizeit im Verbund mit der Mitteldeutschen Handwerksmesse. Das beliebte Messedoppel lockte gleich am ersten Wochenende Tausende Besucher in die schnell sehr vollen Messehallen. Hier gibt es mit 1.100 Ausstellern aus 26 Ländern auch einiges zu entdecken. In der Gartenhalle können Gärtner sich auf die bevorstehende Gartensaison vorbereiten, Blumenzwiebeln kaufen, sich vom Stadtverband der Leipziger Kleingärtner professionell beraten lassen oder einfach die schönen Schaugärten bewundern.

Wohnen, Whirlpool, Wasserbett

In Halle 3 dreht sich alles ums Wohnen, Einrichten und Haus. Aber auch Textilien, Schmuck und Haustiere stehen im Fokus. Wer immer schon ein Wasserbett haben wollte, kann sich hier von Fachleuten beraten lassen. Von Grill über Gartenpavillon bis hin zum Whirlpool gibt es ein riesiges Angebot rund ums Haus. Die Mitteldeutsche Handwerksmesse ist in Halle 5 zu finden. Hier wird gesägt und gehämmert. Denn verschiedene Handwerksberufe, wie Tischler oder ein Instrumentenbauer, stellen sich vor. Tipps zu Ausbau und Wohnen gibt es auch hier an verschiedenen Ständen.

Schon am Eröffnungswochenende waren die Haus-Garten-Freizeit und die Mitteldeutsche Handwerksmesse sehr gut besuch. Ein erster Messerundgang zeigt: Hier gibt es viel zu entdecken.

Russlands Zauber und Angebote für kleine Messebesucher

In der Glashalle lädt die diesjährige Erlebniswelt unter dem Motto „Zauber Russlands“ zum Entdecken ein. Hier gibt es neben Oldtimer- und Fotoausstellung russische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zu erleben. Familien mit Kindern sind auf der Messe ebenfalls gut aufgehoben. Der Kletterpark in Halle 3 war am Eröffnungswochenende gut besucht und auch auf dem Kinderspielplatz in der Glashalle war viel Getümmel. Am 20. Februar ist auf der Messe übrigens Kindertag, dann gibt es besondere Aktionen für Kinder und Familien. Am gleichen Tag eröffnet auch die Wassersportmesse Beach & Boat in den Hallen 2 und 4. Wie die anderen Messen ist sie bis zum 23. Februar geöffnet. Leipzig kann sich also auf abwechslungsreiches Messetage freuen.

Von Lilly Günthner