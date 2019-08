Leipzig

Wer ist der schönste Dackel im Land? Auch Spitz, Pudel und Pinscher stehen am Wochenende auf der Neuen Messe im Rampenlicht und kämpfen um die Pokale. An beiden Tagen der Messe „Hund & Katz“ laufen große Rassehunde-Wettbewerbe, zu denen mehr als 5000 Hunde aus 281 verschiedenen Rassen in den Ring steigen.

Sie reisen mit ihren Besitzern aus 29 Ländern an, darunter außer den unmittelbaren Nachbarländern auch aus Norwegen, Großbritannien, den USA, China und Thailand. Außerdem präsentieren sich 300 Katzen aus 29 verschiedenen Rassen den Zuchtrichtern und dem Publikum – und möchten mit Applaus, Pokalen und Futter belohnt werden.

Zur Galerie Teilnehmer aus 29 Ländern haben sich für die Hund & Katz angemeldet

Treffen mit Gleichgesinnten

Für Hunde- und Katzenhalter und solche, die es vielleicht werden wollen, gibt es also jede Menge zu sehen. Sie können mit Züchtern und Fachleuten reden, sich gründlich informieren und beraten lassen. „Wir zeigen 600 Hunde mehr als im Vorjahr und 150 Katzen mehr als im Vorjahr. Bei den Industrieausstellern knacken wir erstmals die Hunderter-Marke“, kündigt Leif Kopernik vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) an, dem Veranstalter der Messe.

Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn die Besucherhunde können sich bei den Industrieausstellern „durchfressen“. Sie können aber auch in den großen Pool springen und beim „Dog Diving“ mitmachen. Oder ihre Schnauze zum kostenlosen Zahncheck aufsperren.

Fußstreifen mit Thermometern

Wichtig: Wer seinen Hund mitbringt, darf dessen Impfausweis nicht vergessen. Hunde ohne Impfausweis werden nicht auf die Messe gelassen. Im Auto dürfen sie bei der erwarteten sommerlichen Hitze aber auch nicht bleiben – deshalb werden Fußstreifen mit Laserthermometern herumgeschickt.

Shows und Wettbewerbe

Bis zu 35 000 Besucher werden erwartet. Sie können zwei Tage lang bei den sportlichen Wettbewerben zuschauen, mitfiebern und sich unterhalten lassen. Sabine Wolff, mehrfache Europa- und Vizeweltmeisterin, präsentiert mit ihren Hunden eine rasante Frisbee-Show. Leonid Beljakov unterhält die Besucher mit seiner Comedy Dog Show. Rettungshunde stellen ihren körperlichen Einsatz und ihr stabiles Nervenkostüm unter Beweis, die sie bei der Rettung von Menschen aus Notsituationen benötigen.

Erstmals findet auf der Hund & Katz ein internationales Hundetanzturnier (Dog Dancing) statt. Hund und Mensch bewegen sich gemeinsam nach einer Choreografie, in die viele Tricks eingebaut sind. Geschicklichkeit und Schnelligkeit des Hundes, aber auch die feine Kommunikation mit seinem Besitzer sind beim Hindernissport-Turnier (Agility) gefordert. Eine abwechslungsreiche Strecke steht auch für Rally Obedience (Grundgehorsam) zur Verfügung. Dabei bewegen sich Mensch und Hund bei Fuß oder an lockerer Leine möglichst schnell über verschiedene Stationen.

Kritik von Tierschützern

Kritik an der Rassehunde- und Rassekatzenausstellung hat im Vorfeld die Tierschutzorganisation Peta geübt: „Rassenwahn ist falsch bei Menschen und falsch bei Tieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Tiere sind nicht dazu da, dass sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.“

Die Hund & Katz in Halle 2 und 4 der Neuen Messe ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt sieben Euro, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren fünf Euro, für Besucherhunde drei Euro.

www.messe-hund-und-katz.de

LVZ und VDH verlosen Freikarten Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und die LVZ verlosen Freikarten für die „Hund & Katz“. Die ersten fünf Anrufer, die sich heute zwischen 13 und 13.15 Uhrunter folgender Telefonnummer melden, erhalten je zwei Tickets: 01805 2181-11 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz; Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute). Bitte beachten Sie bei der Teilnahme unsere Informationen zur Datenverarbeitung unter www.madsack.de/dsgvo-info. Die Tickets für die Gewinner liegen dann am LVZ-Empfang (rund um die Uhr) zur Abholung bereit.

Von Kerstin Decker