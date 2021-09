Leipzig

Corona wird auch nach der Bundestagswahl am 26. September die politische Agenda im Land maßgeblich beeinflussen. Beim zweiten Wahlforum mit den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien im Leipziger Süd-Wahlkreis 153 ging es am Mittwochabend in der LVZ-Kuppel auch um die Pandemie und was sie das Land gelehrt hat.

95 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu der Veranstaltung von LVZ und sächsischer Landeszentrale für politische Bildung gekommen. Sie erlebten zwei Stunden lang engagierte Debatten, bei denen die Bewerberinnen und Bewerber auch in Gewissensfragen Farbe bekennen mussten. Sollte es für einzelne Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen Covid-19 geben?

Wahlforum am Mittwochabend in der LVZ-Kuppel: v.l. Thomas Platz (Moderator Landeszentrale), Siegbert Droese (AfD), Peter Jess (FDP), Jessica Heller (CDU), Nadja Sthamer (SPD), Sören Pellmann (Linke), Paula Piechotta (Grüne) und André Böhmer (Moderator LVZ). Quelle: Andre Kempner

Nur zwei Kandidierende bekannten sich zu einer klaren Aussage: Sowohl Jessica Heller (31, CDU) als auch Siegbert Droese (52, AfD) lehnen eine Impflicht ab. „Impfen sollte grundsätzlich freiwillig sein“, forderte Droese.

Um ein klares Ja oder Nein drückten sich hingegen Paula Piechotta (34, Grüne), Nadja Sthamer (31, SPD), Sören Pellmann (44, Linke) und Peter Jess (40, FDP). Sie enthielten sich der Stimme. Sie wissen, wie sehr die Impfpflicht polarisiert und dass jede Position, egal welche man dazu bezieht, in einem ohnehin engen Wahlkampf wie dem im Leipziger Süden entscheidende Stimmen kosten könnten. Doch die nachlassende Impfbereitschaft drängt zum politischen Handeln. Erst 62,7 Prozent der Menschen in Deutschland sind vollständig immunisiert. Beim Impf-Schlusslicht Sachsen sind laut Robert-Koch-Institut nur 53,5 Prozent vollständig gegen Covid-19 geimpft, beim Spitzenreiter Bremen hingegen bereits 73 Prozent – fast so viel wie in Dänemark, das vor wenigen Tagen die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben hatte.

Wahlforum in der LVZ-Kuppel. Quelle: André Kempner

Ein Modell, das der AfD-Kandidat auch für Deutschland präferiert. Es dürfe nun keinen weiteren Lockdown mehr geben, sagte Droese. „Jeder sollte sich selber schützen.“ Die Corona-Maßnahmen müssten jetzt in die Verantwortung der Menschen gegeben werden.

Eine Aussage, die auf energischen Widerspruch stieß. „Pandemie ist keine freiwillige Angelegenheit, die wir jetzt mal für beendet erklären“, sagte die SPD-Kandidatin Sthmaer unter großem Applaus der Zuschauer. „Es ist unsere solidarische Verantwortung, besonders diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können – Kinder oder Menschen, die das aufgrund von Vorerkrankungen nicht können.“ Während es durch die Ausweitung der Kurzarbeit gelungen sei, sehr vielen Menschen den Arbeitsplatz zu retten, hätten Kinder, die monatelang nicht zur Schule gehen konnten, und Familien, „die zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung hin und her springen mussten“, jedoch sehr unter der Pandemie gelitten. „Das müssen wir aufholen“, forderte Sthamer.

Grünen-Politikerin Piechotta machte sich sich zudem für eine bessere finanzielle Ausstattung der Gesundheitsämter stark. „Alle Fehler im Gesundheitswesen, die wir vor vorher schon kannten, fallen einem in der Krise doppelt und dreifach auf die Füße: Probleme in Gesundheitsämtern, schlechte Personalbemessung in der Pflege“, sagte sie.

„Corona hat bewiesen, dass wir in der Digitalisierung weit zurückliegen“, bemerkte FDP-Bewerber Jess. Ein Befund, den CDU-Kandidatin Heller teilte. „Die baltischen Staaten haben ihre komplette Verwaltung digitalisiert“, hob sie hervor. Als Stadträtin in Leipzig habe sie erlebt, wo wir in Deutschland stehen. Da hätten Mitarbeiter gesagt: „Wir können nicht ins Homeoffice gehen, denn wer soll dann das Fax bedienen?“ Der Digitalisierungsrückstand müsse aufgeholt werden – „nicht nur in den öffentlichen Verwaltungen, sondern auch in den Schulen.“

Das sieht auch Linken-Politiker Pellmann so, der sein vor vier Jahren gewonnenes Bundestagsdirektmandat verteidigen will. „Bildungsungerechtigkeit ist durch Corona deutlich verschärft worden“, sagte er. „Es gab Schüler, die waren komplett abgehängt, die haben ein komplettes Schuljahr verschenkt. Da sind wir als Gesellschaft gefordert, das auszugleichen.“ Es habe während der Pandemie viele Unternehmen gegeben, die Milliardengewinne einfahren hätten. Pellmann: „ Die wollen wir deutlich mehr zur Kasse auch für diese Krisenkosten bitten.“

Von Klaus Staeubert