Das halten Leipziger von der Neuaufteilung der Karl-Heine-Straße

Leipzig

Neue Radwege und mehr Platz für Fußgänger, dafür weniger Raum für Autos und keine Dauerparkplätze mehr: Mit der Neuaufteilung des Verkehrsraums in der Karl-Heine-Straße will die Stadtverwaltung den Wandel der Magistrale hin zu einer Flaniermeile des Leipziger Westens unterstützen. Bei den Anwohnern löst das Vorhaben allerdings ein geteiltes Echo aus.

Auf den rund 600 Metern zwischen dem Felsenkeller und der König-Albert-Brücke pulsiert das Leben, an sonnigen Tagen wie diesen umso mehr. Viele Kreative haben sich hier niedergelassen. Junge und alte Menschen bummeln über die mehrere Meter breiten Gehwege, über die sich die sattgrünen Baumkronen wie riesige Sonnenschirme spannen. Oder die Menschen sitzen einfach in einem der vielen Cafés und Kneipen, genießen dort entspannt einen Chai Latte oder Aperol Sprizz.

Dort, wo jetzt Autos noch am Fahrbahnrand parken, wird der neue Radweg durch die Karl-Heine-Straße führen. Quelle: André Kempner

Weil die Gehwege hier so breit sind, ließ das Verkehrs- und Tiefbauamt vor Jahren einen Streifen als asphaltierten Radweg ausbauen. Damals hatte die Straße allerdings noch nicht das Flair von heute. Inzwischen, so der städtische Radverkehrsbeauftragte Christoph Waack, sei der Nutzungsdruck zu hoch, ließen sich die Ansprüche von Fußgängern und Radfahrern „auf dem beengten Raum einfach nicht mehr sicher abwickeln“.

„Es wird Konflikte mit Autofahrern geben“

Eric Teubert fährt zweimal in der Woche mit seinem Fahrrad durch diesen Teil der Karl-Heine-Straße. „Für Radfahrer ist die Strecke ideal: Keine Fahrzeuge kommen dir zu nah, von keinem parkenden Auto kann plötzlich die Tür aufgehen und die Bäume spenden Schatten“, sagt der 32-Jährige. Bis auf wenige enge Stellen wie an der Schaubühne Lindenfels kämen sich Radfahrer und Fußgänger auch nicht in die Quere. „Mit Fußgängern gibt es im Grunde keine Probleme, aber es wird mit Sicherheit Konflikte mit Autofahrern geben, wenn der Radweg auf der Straße ist“, befürchtet Teubert.

Eric Teubert nutzt den alten Radweg gerne. Quelle: André Kempner

Denn die Verlegung bedeutet: Dort, wo bislang noch Autos am rechten Fahrbahnrand wild parken, wird künftig der neue, 1,85 Meter breite Radweg entlangführen. Und die Parktaschen, die daneben zwischen den Bäumen eingelassen sind, können dann nur noch von Kurzparkern genutzt werden. Das soll besonders dem Liefer- und Kundenverkehr zugute kommen.

„Man muss dabei aber auch an die Anwohner mit Auto denken“, sagt Erik Zachäus. Der 52-Jährige arbeitet in einem Planungsbüro, das an der Karl-Heine-Straße seinen Sitz hat. „Die Suche nach einem Parkplatz wird für sie künftig noch schwerer“, sagt er, „aber wir können ja wenigstens tagsüber noch in den Nebenstraßen parken.“

Für Autofahrer wird die Parkplatzsuche noch nerviger, befürchtet Erik Zachäus Quelle: André Kempner

„Ich weiß nicht, was ich dann machen soll“

Anders sieht das schon bei Cornelia Stiller aus. „Ich weiß nicht, was ich dann machen soll“, sagt die 35-Jährige. Sie wohnt seit mehr als zehn Jahren an der Karl-Heine-Straße. Aus beruflichen Gründen ist sie auf ein Auto angewiesen. Sie arbeitet an einer Klinik und muss im Notdienst auch binnen kürzester Zeit dorthin kommen können. Heute hat sie einen der wenigen Plätze in den Parktaschen ergattert. Wenn deren Nutzung, auch wenn es nur tagsüber ist, zeitlich begrenzt wird, dann werde sich die Parknot im Viertel weiter verschärfen. „Die Nebenstraßen sind schon jetzt immer zugeparkt, selbst in den Kreuzungen stehen nachts die Autos“, berichtet Stiller.

Café-Betreiberin Anne Wendt freut sich auf die breiteren Gehwege. Quelle: André Kempner

„Wenn jemand mit Kinderwagen kommt, wird es eng“

Anne Wendt hingegen findet die geplante Neuaufteilung gut. Die 35-Jährige hat erst im vorigen Jahr in der Karl-Heine-Straße ihre Kaffeemanufaktur „Obenauf“ eröffnet. „Es wäre schon besser, wenn der Radweg auf der Straße ist“, findet sie. Der Freisitz ihres Lokales reicht beinahe bis zum Radweg, da der Gehweg an dieser Stelle nicht so breit wie anderswo ist. „Wir sind zwar bemüht, dass zwischen Tischen und Radweg Platz bleibt“, sagt Wendt. „Aber wenn jemand mit dem Kinderwagen kommt, wird es eng.“ Ohne den Radweg vor der Tür, so ihre Hoffnung, könnte sie auch noch ein paar Plätze mehr auf ihrem Freisitz anbieten.

Von Klaus Staeubert