Leipzig

Zäune, Bänke und Schilder: Die Stadtverwaltung möchte mit verschiedenen Maßnahmen den Standard der städtischen Hundewiesen vom nächsten Jahr an erhöhen. Grundlage ist ein Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr: Die Ratsversammlung hatte die Stadtverwaltung beauftragt, „ein Programm zur qualitativ besseren Ausstattung bestehender Hundewiesen in Leipzig vorzulegen“, wie es im entsprechenden Beschluss heißt.

Wie die Stadt nun nach der Sitzung der Verwaltungsspitze am Dienstag mitgeteilt hat, sollen neue, extra gekennzeichnete und eingezäunte Hundewiesen etabliert werden. Für die Ausstattung der Wiesen mit Zäunen und Bänken sollen demnach rund 163.000 Euro veranschlagt werden.

„Die Angebote an Hundehalter in unserer Stadt werden verbessert und in den nächsten Jahren sukzessive weiter ausgebaut“, kommentierte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) den Beschluss. Die künftig anfallenden Unterhaltungskosten werden der Mitteilung zufolge noch ermittelt.

Bürgermeister Rosenthal lehnte zusätzliche Wiesen ab

Den rund 24.000 Hunden in Leipzig stehen derzeit 43 Freilaufflächen in einer Größe von 17 Hektar zur Verfügung. Weil viele dieser Standorte eine ungünstige Lage aufweisen, etwa von Rad- und Fußwegen in Parks gekreuzt werden, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten – dies zeigte sich auch in Beschwerden an den Stadtrat.

Ordnungsbürgermeister Rosenthal hatte sich im vergangenen Jahr gegen zusätzliche Hundewiesen gewehrt, diese würden die Bedürfnisse von Erholungssuchenden „in der wachsenden Stadt Leipzig“ nur noch weiter einschränken. So gebe es bereits Privat- sowie Vereinsflächen mit eingezäunten Hundewiesen.

Zunächst kommen sechs Standorte für eine Umzäunung infrage

Wie nun bekannt wurde, plant die Stadt, noch in diesem Jahr sechs Standorte zu prüfen, die für eine Umzäunung infrage kommen. Zunächst ist allerdings die Bestätigung durch den Stadtrat notwendig. Ab 2023 sollen laut Beschluss vier entsprechende Gebiete umzäunt werden. Als potenzielle Standorte wurden am Dienstag zunächst die Probstheidaer Straße/Ecke Bernhard-Kellermann-Straße, die Permoserstraße/Ecke Klettenstraße und die Permoserstraße/Ecke Gundermannstraße ebenso genannt wie die Komarowstraße/Ecke Otto-Heinze-Straße, die Bautzner Straße/Ecke Löbauer Straße sowie die Lützner Straße/Ecke Stuttgarter Allee.

Ferner hieß es, dass von den bereits bestehenden Hundewiesen ab 2023 fünf mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden sollen. Vorgesehen ist zudem das Einrichten einer jeweils gänzlich neuen Hundewiese ebenfalls ab 2023.

Von Florian Reinke