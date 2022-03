Das hat der Leipziger Stadtrat am Dienstag beschlossen

Leipzig

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle beschäftigte auch den Leipziger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag im Neuen Rathaus. Die wichtigsten Themen der Ratsversammlung hier im Überblick:

Videobotschaft von Kiewer Bürgermeister – Stadtrat bewilligt neun Millionen Euro Ukraine-Hilfe

Vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe in der Ukraine hat der Stadtrat ein Neun-Millionen-Euro-Sofortpaket beschlossen. Es sieht 4,5 Millionen Euro vor, um Kriegsflüchtlinge in Leipzig unterzubringen. Für drei Millionen Euro will die Stadt Sanitätsmaterial, Medikamente, Schutzausrüstung und Hilfsgüter in die Ukraine schicken. Weitere anderthalb Millionen Euro stehen nun bereit für das Ankommenszentrum im Neuen Rathaus, das Dienstleistungen und Beratungsangebote des Bürgerservice, der Ausländerbehörde, des Referats Migration und Integration sowie des Sozialamts und des Jugendamtes bündelt, für Übersetzungsdienste und für psychosoziale Betreuung der Kriegsflüchtlinge. Ebenso würden aus diesem Topf Angebote zivilgesellschaftlicher Akteure zur Bewältigung der Kriegsauswirkungen in Leipzig und in der Ukraine gefördert. Die Branddirektion wird darüber hinaus Fahrzeuge aus ihrem Bestand, die ersetzt werden sollen, an die Ukraine und ihre Nachbarländer abgeben und auf Verkaufserlöse von bis zu 75.000 Euro verzichten.

Leipzig wird Tausende Geflüchtete aufnehmen müssen

Lob und Zustimmung für das Leipziger Engagement kam von allen Stadtratsfraktionen. Gleichwohl sagte der Vorsitzende der Freibeuter-Fraktion, Sven Morlok (FDP), dass dies nur der Anfang sein könne. „Wir werden sicher noch deutlich mehr an Hilfe leisten und beschließen müssen“, sagte er. SPD-Fraktionschef Christopher Zenker sprach von 12.000 bis 15.000 Vertriebenen aus der Ukraine, die Leipzig in den nächsten Wochen wohl wird aufnehmen müssen.

„Krieg gegen die ganze demokratische Welt“

Zu Beginn der Sitzung hatte sich der Bürgermeister der Leipziger Partnerstadt Kiew, Vitali Klitschko, in einer am Vortag aufgezeichneten Videobotschaft an die Ratsversammlung gewandt. „Wir brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung“, bat er darin. Die Menschen in der Ukraine und besonders in der umkämpften Hauptstadt Kiew seien sehr dankbar dafür. „Russland führt Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die ganze demokratische Welt und gegen unsere gemeinsamen Werte“, so Klitschko weiter.

„Wir fühlen uns manchmal hilflos, aber trotzdem stellen wir uns den Aufgaben“, sagte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD), auch wenn der Krankenstand in der Verwaltung derzeit bei 18 Prozent liege. „Wir spüren jetzt die Auswirkungen dieses bestialischen Krieges auch bei uns.“ Immer mehr Menschen aus der Ukraine suchten Schutz in Leipzig. „Wir werden am Mittwoch im Stadtbüro einen zivilgesellschaftlichen Beratungspunkt aufbauen, wo der Kontakt zu den großen engagierten Initiativen weiter gepflegt wird“, erklärte Hörning. Er dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern, die ihre Unterstützung anbieten, aber auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Hörning bezeichnete die Arbeit im Ankommenszentrum im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten als einzigartig.

„Es mag der Eindruck entstanden sein, ehrlicherweise auch bei mir, dass in der Verwaltung nur bis 16 oder 17 Uhr gearbeitet wird“, so SPD-Stadtrat Zenker. Er ging damit auf Kritik ein, die in den vergangenen Tagen in der Öffentlichkeit immer wieder an der Arbeitsweise des Ankommenszentrums geäußert wurde. „Ich konnte mich aber davon überzeugen“, so Zenker, „dass dies nicht stimmt. Auch gestern war im Ankommenszentrum nach 19 Uhr noch Betrieb, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamts haben Geflüchtete aus der Ukraine registriert.“

LWB muss Listenverfahren für Wohnungsvergabe einstellen

Die kommunale Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) muss ihre Praxis zur Wohnungsvergabe an Migranten ändern. Der Stadtrat beschloss auf Antrag des Migrantenbeirats, das sogenannte Listenverfahren abzuschaffen. Zuvor hatte dessen Vorsitzender Mohamed Okasha das Verfahren als „klar rassistisch“ kritisiert. „Hier werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft ungleich behandelt“, sagte er. Wie berichtet, erfasst die LWB Wohnungsinteressenten mit Migrationshintergrund, die soziale Transferleistungen erhalten und länger als ein Jahr in Leipzig leben, auf einer besonderen Liste. Ihnen bietet die LWB Wohnungen direkt an, auf Wohnungsinserate und Wohnungsbesichtigungen können sie sich jedoch nicht bewerben. Für Deutsche in vergleichbarer wirtschaftlicher Situation gelten diese Einschränkungen allerdings nicht. „Die LWB hat das Listenverfahren nicht eingeführt, um zu diskriminieren, sondern um zu helfen“, betonte FDP-Stadtrat Sven Morlok. Es sollte dazu führen, dass sie von der Wohnungsvergabe nicht ausgeschlossen und Schlupflöcher, die in der Vergangenheit zu Korruption geführt haben, geschlossen werden. Dennoch müsse man konstatieren, dass Betroffene dies als diskriminierend empfinden. Nach dem Ratsbeschluss muss die LWB nun bis Ende September eine neue Methode entwickeln, die sicherstellt, dass Migranten, die Transferleistungen beziehen, angemessen an der Wohnungsvergabe, beteiligt werden. Für die Stadtverwaltung sicherte der Erste Bürgermeister Torsten Bonew (CDU) zu, dass die LWB das Listenverfahren sofort einstellt. Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Peter lobte: „Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem diskriminierungsfreien Wohnungsmarkt.“

Morlok „Die LWB hat das Listenverfahren nicht eingeführt, um zu diskriminieren, sondern um zu helfen.“ Aber das Gute tun hat diskriminierende Wirkung.

„Partner Pferd“ bekommt 400.000 Euro von Leipzig

Einer Kooperationsvereinbarung mit der „Partner Pferd 2022“ hat der Stadtrat grünes Licht gegeben. Die seit 1998 jährlich in Leipzig stattfindende Pferdesport-Veranstaltung wird in diesem Jahr die international bedeutendste Einzelsportveranstaltung in Leipzig sein. Sie findet vom 6. bis 10. April statt. Leipzig wird damit auch Austragungsort des FEI Weltcup-Finales in den vier Disziplinen Springreiten, Fahren, Dressur und Voltigieren, die im Rahmen der „Partner Pferd“ stattfinden. Die letzte Auflage des Pferdesport-Events fand aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 statt. Damals nahmen 220 Reitsportler aus 20 Ländern mit 500 Pferden teil. Auf der angeschlossenen Reitsportmesse präsentierten sich 250 Aussteller. Seit 1998 zog die „Partner Pferd“ 1,3 Millionen Besucher an.

2019 hatte sich die Leipziger Messe mit der Agentur Engarde – beide sind Ausrichter der „Partner Pferd“ – gemeinsam mit der Stadt Leipzig um die Ausrichtung des FEI Weltcup-Finales beworben und im Wettbewerb mit saudischen Hauptstadt Riad und Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate) den Zuschlag erhalten.

Die Gesamtkosten für die diesjährige Ausgaben liegen – ohne Preisgelder – bei 2,82 Millionen Euro. Neben der Stadt Leipzig beteiligt sich auch das Land Sachsen mit 400.000 Euro an der Ausrichtung.

Ehemaliges Lindenauer Krankenhaus wird Schule – und zwischenzeitlich Flüchtlingsunterkunft

Das frühere Krankenhaus in der Friesenstraße/Ecke Rietschelstraße in Lindenau, das sich bislang in der Verwaltung des kommunalen „Eigenbetriebes Städtisches Klinikum St. Georg“ befindet, wird an die Stadt Leipzig rückübertragen. Als Medizinstandort hat der Betrieb keine Verwendung mehr dafür. Die Kommune will dort nunmehr ein dreizügiges Gymnasium einrichten, das zum Schuljahr 2028/29 in Betrieb gehen soll, und Angebotslücken in den Stadtteilen West, Südwest und Altwest schließen. Der Grundstücksübertragung stimmte der Stadtrat zu. Zwischenzeitlich soll das Haus als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet werden, sagte OBM Jung. Für die Immobilie läuft allerdings noch bis Mitte 2032 ein sogenannter Cross-Border-Leasing-Vertrag, weshalb erhebliche bauliche Veränderungen an dem Gebäude mit dem US-amerikanischen Investor abgestimmt werden müssen. Allein die Beratungskosten dafür werden auf 100.000 Euro geschätzt.

Milieuschutz wird auf weitere Stadtgebiete ausgedehnt

Leipzig weitet den Mieterschutz in der Stadt aus. Auch in Teilen von Plagwitz, Kleinzschocher und Leutzsch werden künftig Luxussanierungen von Wohnhäusern nicht mehr so ohne Weiteres möglich sein. Der Stadtrat hat entsprechende Soziale Erhaltungssatzungen verabschiedet. Hauseigentümer in den betroffenen Gebieten müssen demnach Bauvorhaben durch das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung prüfen und genehmigen lassen. Die Stadt will damit Modernisierungen über den gängigen Standard hinaus unterbinden und preisgünstigen Wohnraum erhalten. Kritiker halten dagegen, dass dadurch Sanierungsstaus künstlich erzeugt und der Verfall ganzer Stadtteile eingeleitet werde. Zudem berufen sie sich auf Statistiken wie die Kommunale Bürgerumfrage, wonach Mieter weniger aufgrund zu hoher Mieten, sondern vor allem wegen eines schlechten Wohnumfeldes das Quartier wechseln.

Bereits beschlossen hatte der Stadtrat sogenannte Milieuschutzsatzungen für Teile von Lindenau, Altlindenau, in der Eisenbahnstraße, am Lene-Voigt-Park, in Connewitz und Eutritzsch.

2,6 Millionen Euro für neue Feuerwehrfahrzeuge

Die Branddirektion kann bis zum Jahr 2025 bis zu 40 neue Einsatzfahrzeuge unter 7,5 Tonnen anschaffen. Für die neuen Funkdienstwagen, Kommandowagen, Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge hat der Stadtrat nun ein Budget in Höhe von 2,6 Millionen Euro freigegeben.

Von Klaus Staeubert