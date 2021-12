Leipzig

Weil trotz extrem gestiegener Corona-Zahlen der Stadtrat nicht mehr per Videoschalte tagen darf, kam das Stadtparlament am Mittwoch zu seiner letzten Präsenz-Sitzung in diesem Jahr noch einmal in der Kongreßhalle am Zoo zusammen. Zuvor hatten sich alle 67 Stadträte einem Corona-Schnelltest unterziehen müssen. Die Ratsversammlung stellte wichtige Weichen unter anderem für die von der Pandemie getroffene Hotelbranche und die Finanzierung der öffentlichen Schwimmbäder. Hier die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Stadt setzt Erhebung der Touristensteuer aus

Gästetaxe: Hotels in Leipzig sind rückwirkend zum 22. November von der Zahlung der Gästetaxe befreit. Hintergrund für die erneute Aussetzung der kommunalen Touristensteuer ist die zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretene sächsische Corona-Schutzverordnung, aufgrund der die Beherbergung von Touristen in Sachsen untersagt ist sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen weitgehend geschlossen sind. Damit brauchen auch Geschäftsreisende, die vom Beherbergungsverbot ausgenommen sind, die Gästetaxe nicht mehr zu entrichten. Die Abgabe war bereits seit Beginn der Pandemie bis Ende Juni dieses Jahres nicht erhoben worden. Die Gästetaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag in der Regel drei Euro und muss von den Hotels direkt an die Stadt abgeführt werden. Sie wird seit 2019 erhoben, um Freizeit-, Kultur- und Tourismusangebote in Leipzig zu fördern. Für kommendes Jahr rechnet die Stadt mit Einnahmen von 8,7 Millionen Euro aus der Gästetaxe. Sie soll erst dann wieder erhoben werden, wenn die entsprechenden Corona-Beschränkungen entfallen sind.

Die Gästetaxe wird wieder ausgesetzt Quelle: André Kempner

Oper am Augustusplatz wird Corona-Impfpunkt

Corona-Impfstellen: Der Stadtrat hat dem Aufbau von kommunalen Impfstellen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zugestimmt. Es soll die bestehenden Angebote von DRK, niedergelassenen Ärzten, Betriebsärzten und Krankenhäusern ergänzen. Vier Millionen Euro erhält die Stadt dafür vom Freistaat Sachsen. Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) kündigte an, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger bereits ab kommendem Montag auch an zentraler Stelle in der Stadt impfen lassen können – im Foyer der Oper auf dem Augustusplatz. Es wird die erste von mehreren geplanten kommunalen Impfstellen sein, der weitere folgen sollen ebenso wie spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche und besondere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Obdachlose. Wie berichtet, will Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Zahl der täglichen Corona-Schutzimpfungen in Leipzig auf 10.000 bis 12.000 erhöhen.

Park in Grünau wird an Stadt rückübertragen

Robert-Koch-Park: In Grünau wird der Robert-Koch-Park samt mehrerer Gebäude an die Stadt rückübertragen, da er für den Krankenhausbetrieb nicht notwendig ist. Damit wird das städtische Klinikum St. Georg von der Unterhaltung der historischen, denkmalgeschützten Parkanlage entlastet, in der sich die Grünauer Außenstelle des Krankenhauses befindet. Für die Pflege des Parks stellt das Finanzdezernat nun jährlich 150.000 Euro zur Verfügung. Allerdings schätzt das Amt für Stadtgrün und Gewässer die Kosten schon jetzt dreimal so hoch ein. Dazu kämen noch 240.000 Euro für die Kontrolle, Sicherung und Pflege des Baumbestandes sowie 350.000 Euro für eine Sanierung der Teiche und 325 .000 Euro für jede Brücke. Mit der Rückübertragung wird zugleich die Verlagerung des Soziokulturellen Zentrums Haus Steinstraße nach Grünau ermöglicht, das dort künftig Freizeitangebote aufbauen will. Damit der Umzug bis spätestens 2023 erfolgen kann, wurde die Stadtverwaltung auf Initiative von Linken, Grünen und SPD aufgefordert, dem Rat bis zum vierten Quartal kommenden Jahres „eine mit Maßnahmen und Finanzierung untersetzte Gesamtkonzeption für die Entwicklung und Nutzung des Robert-Koch-Parks einschließlich der darauf befindlichen Liegenschaften“ vorzulegen.

Historische Ansicht vom Robert-Koch-Park in Grünau. Er zählt zu den denkmalgeschützten Parkanlagen Leipzigs. Quelle: André Kempner

Stadtbäder-Finanzierung: Die Sportbäder Leipzig GmbH, die acht öffentliche Schwimmhallen und fünf Freibäder betreibt, bekommt für dieses und kommendes Jahr von der Kommune jeweils 5,8 Millionen Euro. Der Stadtrat stimmte einer Vertragsanpassung zu. Im nächsten Jahr soll zudem ein komplett neuer Bäderleistungsfinanzierungsvertrag zwischen Stadt und Sportbädergesellschaft ausgehandelt werden, der dann ab 1. März 2023 gültig ist.

Der Stadtrat hat die Finanzierung der Schwimmhallen in Leipzig für dieses und nächstes Jahr sichergestellt. Quelle: André Kempner

Gymnasium Prager Spitze: Mit der Beauftragung des Generalunternehmers können nun im Januar die Bauvorbereitungen für ein neues Gymnasium an der Prager/Ecke Philipp-Rosenthal-Straße („Prager Spitze“) beginnen. Dort soll bis Oktober 2023 ein fünfzügiges Gymnasium mit einer Drei-Feld-Sporthalle entstehen.

Mängelmelder für Straßenschäden

Straßenschäden: Der Mängelmelder der Stadt soll ausgebaut werden. Künftig können die Bürgerinnen und Bürger auf dem elektronischem Wege auch Schäden an Straßen, Radwegen und Gehwegen der Stadtverwaltung mitteilen. Damit stellte sich der Stadtrat hinter eine Empfehlung der CDU, der die Fraktion der Grünen, weite Teile der AfD und FDP nicht folgten. Die AfD war zuvor mit einem Antrag zur Meldung und Beseitigung von Winterschäden gescheitert.

Beförderung: Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Regine Krause-Döring (65), wird vor ihrer Pensionierung Ende Dezember noch zur Leitenden Stadtdirektorin befördert. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Der Dienstposten sei bereits zum Jahresanfang „aufgrund deutlich gestiegener Anforderungen an das Gesundheitsamt“ neu bewertet worden. Die Stelle wurde daher in die Besoldungsgruppe B 2 mit einer monatlichen Vergütung von 8266,80 Euro eingeordnet, die Krause-Döring rückwirkend zum September 2021 gewährt wird. Für ihre Nachfolgerin im Amt, Constanze Anders (38) hatte der Stadtrat bereits einer außertariflichen Vergütung von monatlich 9059,22 Euro zugestimmt. Wie berichtet, soll Krause-Döring auf Wunsch von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ab Januar weiter für die Stadt tätig sein und die kommunale Impfkampagne koordinieren.

Gehaltserhöhung: Die außertarifliche Vergütung der Leiterin des Sozialamtes, Martina Kador-Probst (53), von aktuell 8500,05 Euro wird ab 1. Januar 2022 auf 9167 Euro monatlich angehoben. Wie der Rat weiter beschloss, könne sie künftig auch eine jährliche Zielprämie von bis 4583 Euro erhalten. Kador-Probst leitet das Sozialamt seit 2007. Sie habe in den vergangenen Jahren die Ausrichtung des Sozialamtes „proaktiv verändert“, zeige ein verlässliches Krisenmanagement und erfülle die in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen „in exzellenter Qualität“.

Von Klaus Staeubert