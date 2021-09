„Das hat es so noch nie gegeben“ – wie die Bundestagswahl in Leipzig verlief

Leipzig

Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und in einem Leipziger Wahllokal wird am Sonntag mitten im Ansturm erst einmal geputzt. Der Urnengang kollidiert mit der Corona-Pandemie – das Land befindet sich schließlich weiterhin im Corona-Ausnahmezustand. Regelmäßig müssen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit Desinfektionsmittel hantieren: Die Ansteckungsgefahr soll schließlich minimiert werden.

Wahlen unter diesen Voraussetzungen hat es so noch nicht gegeben. Schon vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses waren sich viele Helferinnen und Helfer einig: An diese Abstimmung werden sie sich auch in 40 Jahren noch erinnern. Doch was für Erinnerungen werden das sein?

Schon am Mittag hat ein Großteil abgestimmt

Es ist Sonntagvormittag im Südosten der Stadt, im Wahllokal der Franz-Mehring-Grundschule in Stötteritz stehen im Keller fünf Menschen geordnet in einer Reihe. So wirklich unterhalten möchte sich von ihnen niemand. Wahlvorsteher Christian-Daniel Strauch gibt sich gelassen. „Wir sind bereits jetzt mit der Hälfte durch“, berichtet er, „dabei ist es noch nicht mal 12 Uhr.“ Eine Kollegin ergänzt noch: „Es sind viel mehr Menschen als im Jahr 2017.“

Wahlhelferin Marion Wellisch Quelle: André Kempner

Wechsel in die Nähe des Leipziger Zentrums: Auch in einem Wahllokal im Evangelischen Schulzentrum in der Schletterstraße berichten Helferinnen und Helfer von einer „guten Beteiligung“. Marion Wellisch, seit 20 Jahren im Wahlvorstand, relativiert aber: Im Vergleich zum Bundestagswahljahr 2017 seien es dann doch ein paar Wahlberechtigte weniger gewesen. Was wohl am hohen Briefwahlanteil liegen dürfte. Auch in Leipzig hat es in diesem Jahr einen Rekord an Briefwählern gegeben.

Dass trotz der Pandemie viele Menschen in die Wahllokale kommen, hänge, so wird vermutet, auch mit dem Entscheidungsprozess zusammen. Viele warteten mit ihrer Entscheidung bis zum Wahltag. Wer Wochen vorher abstimmt, könne seine Stimme schließlich nicht mehr umändern, so der Tenor.

Auch Menschen mit Symptomen dürfen wählen

Trotz des hohen Briefwahlanteils haben die Helferinnen und Helfer ímmer noch genug zu tun: Das Coronavirus macht schließlich auch um ein Wahllokal keinen Bogen. „Die Pandemie bedeutet für uns einen deutlich höheren Aufwand“, stellt Marion Wellisch klar. Sie greift unter den Tisch, zaubert einen Lappen und Gummihandschuhe hervor, um zu demonstrieren, was jetzt kommt: „Jede Stunde werden die Wahlkabinen desinfiziert“, schildert sie. Auch die Stifte würden nach jedem Wahlvorgang gereinigt. Oft ist das aber auch gar nicht notwendig. Schließlich bringen die meisten Menschen ihren Kugelschreiber gleich selbst mit. So war es auch in der Wahlbenachrichtigung empfohlen worden.

Personen mit typischen Erkältungssymptomen dürfen ebenfalls ihre Kreuzchen setzen. Das universelle Wahlrecht, es gilt eben auch während einer Jahrhundertpandemie. Der hierfür notwendige Aufwand ist allerdings immens. „Dann desinfizieren wir die Kabinen halt sofort“, stellt Wahlhelferin Wellisch klar.

„Wer nicht wählt, verliert ein Stück Freiheit“

Dass an diesem 26. September 2021 ein Virus mitmischt, offenbart sich schon bei der Ankunft im Evangelischen Schulzentrum: Auf dem Hof warten zwei Einweiser, die die Wahlberechtigten auf die Maskenpflicht hinweisen. Alle Besucherinnen und Besucher bleiben ruhig, halten sich an die Vorgabe.

Toni und Nadine vor ihrem Wahllokal im Evangelischen Schulzentrum in Leipzig. Quelle: André Kempner

„Wählen zu gehen, fühlt sich auch in diesem Jahr richtig authentisch an“, findet Nadine, die mit ihrem Freund Toni soeben das Wahllokal betreten hat. Der Partner sekundiert: „Wählen zu gehen, ist ein richtiges Erlebnis. Wer nicht wählt, verliert ein Stück Freiheit.“ Die Eltern des Paares hätten es einst regelrecht zelebriert, wählen zu gehen, berichten Nadine und Toni. „Nun sehen wir es selbst als Privileg an.“

Sylke Grünitz und Mike Leutzsch Quelle: André Kempner

Dass das Wählen vor Ort kein Auslaufmodell ist, finden Sylke Grünitz und Mike Leutzsch wichtig. Beide sind mit dem Motorroller zum Wahllokal in der 68. Oberschule in Gohlis gekommen. Auch das steht sinnbildlich für den Wahlsonntag: Die Sonne legt ein spätsommerliches Intermezzo hin. „Wir möchten nach dem Wahlgang noch einen Ausflug machen“, berichten die beiden Zweiradfahrer, „das Wählen aber lassen wir uns natürlich nicht nehmen.“

Da sind sie nicht allein: Auch Anke und Mathias Bunderbacher möchten noch schnell ihr Kreuz machen, während ihr Sohn schon auf dem Laufrad steht und drängelt. „Nicht zu wählen, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Es gehört einfach dazu“, betont die junge Mutter.

Anke und Mathias Bunderbacher Quelle: André Kempner

Im Wahllokal selbst ist Annemarie Wendt derweil damit beschäftigt, einmal mehr die Kabine zu reinigen. Würde sie keine Maske tragen, man würde dennoch in ein strahlendes Gesicht blicken. „Mir macht es seit meiner Jugend Freude, als Wahlhelferin tätig zu sein“, erzählt sie. „Ich beobachte gern, wie lange die Leute zum Wählen brauchen.“ Laut Wendt gebe es da zwei Typen: Die Langsamen, die sich alles intensiv durchlesen würden, und die Entschlossenen, die ruckzuck fertig sind. Welcher Typus an diesem Sonntag dominiert? „Heute waren es eher die Langsamen“, sagt sie und lächelt.

Von Florian Reinke