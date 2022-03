Das ist Leipzigs beliebteste Sauna

Leipzig

Die „Finnlandsauna am Bagger“ ist die beliebteste Sauna Leipzigs – so zumindest sehen es die Leserinnen und Leser der Leipziger Volkszeitung. Zwei Wochen hatten sie Zeit, um online abzustimmen und nun steht das Ergebnis fest: Mit insgesamt 170 Stimmen landet der seit drei Jahrzehnten im Leipziger Nordosten bestehende Erholungsbetrieb von Familie Diestel auf dem Spitzenplatz. 9,8 Prozent der Stimmen fielen auf die Anlage in Thekla.

Den zweiten Rang sichert sich die Saunalandschaft der Sachsentherme (9,5 Prozent), gefolgt von der Meri-Sauna am Kulkwitzer See (8,6 Prozent). Insgesamt haben sich 1732 Leserinnen und Leser an der Umfrage beteiligt. Auf den Plätzen folgen die „Sauna im See“ in Markkleeberg, das Sportbad an der Elster und die Grünauer Welle. Fast zwei Drittel gaben an, gar nicht in die Sauna zu gehen.

So haben die Leserinnen und Leser der LVZ abgestimmt. Quelle: Screenshot

Für die „Finnlandsauna am Bagger“ ist es bereits der zweite Spitzenplatz in diesem Jahr. Auch beim LVZ-Redaktionstest war die Anlage mit 14,5 von 15 möglichen Punkten nur denkbar knapp an einem perfekten Ergebnis vorbeigeschrammt. Bei den Kategorien Wellness-Faktor sowie Service und Atmosphäre gab es jeweils die volle Punktzahl. Nur beim „Schweiß-Leistungs-Verhältnis“ wurde ein halber Punkt abgezogen.

Von Anton Zirk