Das ist am Samstag in Leipzig los

Leipzig

Der Samstag zeigt sich bunt. Tag und Nacht gibt es in Leipzig viel zu erleben. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst:

Rock, Pop & Jazz

die naTo, 3014397, Karl-Liebknecht- Str. 46; Sa. 20.30 Uhr: Voodoo Jürgens (ausverkauft).

Der österreichische Liedermacher Voodoo Jürgens spielt am Samstag in der naTo. Quelle: Pr

Flowerpower, 9613441, Riemannstr. 42; Sa. 22 Uhr: MemoryFX.

Horns Erben, 26426029, Arndtstr. 33; Sa. 20 Uhr: Funk Fragment.

Ilses Erika, Bernhard-Göring-Str. 152; Sa. 23 Uhr: F*ick dich ins Knie, Melancholie!

Morrison’s Irish Pub, 9615970, Ritterstr. 38-40; Sa. 21 Uhr: Blue Anubis

Mühlstraße 14, 9903600, Mühlstr. 14; Sa. 20 Uhr: Rüdiger Bartsch & die alte Combo.

Noch Besser Leben, 9757330, Merseburger Str. 25; Sa. 20.30 Uhr: Ogrom Circus & Beps’n’Johnnies.

Die Band Funk Fragment mit Johannes Kellig (Bass), Jan Zeimetz (Schlagzeug), Julius Weber (Keys) und Jonah Roth (Gitarre) spielt am Samstag in Horns Erben. Quelle: Pr

Tonelli’s, 0163 2933001, Sa. 21 Uhr: Marie Chain.

UT Connewitz, 4626776, Wolfgang-Heinze-Str. 12a; Sa. 21 Uhr: Jozef van Wissem & Papivores.

Party & Tanzen

Absturz, 23196424, Karl-Liebknecht-Str. 36; Sa. 23 Uhr: LaPachanga.

Club L1 in der Königshaus-Passage, 30860550, Markt 17; Sa. 23 Uhr: Make it Rain.

Conne Island, 3013038, Koburger Str. 3; Sa. 23 Uhr: Benefizdisco.

elipamanoke, 0163 5109044, Markranstädter Str. 4; Sa. 23 Uhr: Traphouse.

mjut, Lagerhofstr. 2; Sa. 24 Uhr: House, Minimal, Ambient, Listening mit Vlada, Sevensol, Translucid, Karl Rothe, DJ Höäh, Anna Schimklat.

Moritzbastei, 702590, Kurt-Masur-Platz 1; Sa. 22 Uhr: All You Can Dance.

Ring-Café, 3085111, Roßplatz 8-9; Sa. 19-23 Uhr: Tanzabend.

Spizz, 9608043, Markt 9; Sa. 22 Uhr: Disco.

Täubchenthal, Wachsmuthstr. 1; Sa. 22 Uhr: Leipzigs große Faschingsabschlussparty.

Twentyone, 2307695, Gottschedstr. 2; Sa. 22 Uhr: Saturday Night Deluxe.

Werk 2, 3080140, Kochstr. 132;, Sa. 22 Uhr: 80er-Jahre-Party; Halle D, Sa. 22 Uhr: Depeche Mode – More than a party!

Was sonst noch los ist...

agra-Veranstaltungsgelände, Bornaische Str. 210; Sa. 15-22 Uhr: Nachtflohmarkt.

Allee-Center, 426850, Ludwigsburger Str. 9; Rotunde, Sa. 11-14 Uhr: Filmplakatbörse.

Augustusplatz, Fr./Sa./So. 10-22 Uhr: Leipziger Eistraum, u. a. Schlittschuhlaufen, Eisstockbahn, Winterrutsche und Après-Iceparty-Haus (Sa. 14 Uhr: Holzbildhauerkunst: Mit der Kettensäge bearbeitet Falk Weinhold Holzstämme).

Botanischer Garten, 9736850, Linnéstr. 1; Sa./So. 10-18 Uhr: Orchideenschau.

Dieses Wochenende sind im Botanischen Garten Orchideen zu bewundern: Die Orchideenschau hat Samstag und Sonntag von 10-18 Uhr geöffnet. Quelle: André Kempner

Brauhaus Napoleon, 2467676, Prager Str. 233; Fr./Sa. 20.11 Uhr: „Wir träumen uns ins Land der Wunder, beim CCC wirds immer bunter“, Faschingsveranstaltung des Connewitzer Carneval Club e.V.

Gasthof Grüne Eiche, 034205 58859, Kulkwitz, Platz des Friedens 6; Sa. 18.30 Uhr: Veranstaltung des Kultur- und Faschingsvereins Seebenisch.

Kegelbahngaststätte „Franks Bierstube“, 034444 21377, Markranstädt, Schkeitbarer Str. 30; Sa. 20 Uhr: 22. Faschingssaison mit dem Faschingsclub Räpitz.

Kunstauktionshaus, 590880, Gohliser Str. 19; Sa. 10-19.30 Uhr: 121. Auktion.

Leipziger Messe, 6780, Messe-Allee 1; Fr./Sa./So. 9.30-18 Uhr: Beach & Boat, Wassersportmesse; Haus-Garten-Freizeit; Mitteldeutsche Handwerksmesse.

Die Wassersportmesse Beach & Boat wurde am Donnerstag eröffnet und kann gemeinsam mit der Haus-Garten-Freizeit und der Mitteldeutschen Handwerksmesse noch bis Sonntag besucht werden. Quelle: Andre Kempner

MDR-Studios, Augustusplatz 9a; Orchestersaal, Fr. 19-21 Uhr, Sa. 17-19 Uhr, So. 14-16 Uhr: Kidsjazz L.E. – Kinderjazzfestival: Konzerte; Sa. 19.15 Uhr: Kidsjazz L.E. – Kinderjazzfestival: Jamsession.

Paunsdorf Center, 2590449, Paunsdorfer Allee 1; Eisbahn, Fr./Sa. 10-22 Uhr, Eisbahn.

Pavillon der Hoffnung/Altes Messegelände, Puschstr. 9; Sa. 9.30-13.30 Uhr: Spielzeugbörse des Vereins „Zur Geschichte der Automodelle“ (Modelleisenbahnen und andere Spielsachen, Infotelefon: 0341 3016034).

Spielzeugmuseum Zum Herrnholz e.V., 034204 60823, Schkeuditz, Schiller- str. 44; Sa./So. 14-16 Uhr: Ausstellung: Historisches Spielzeug von 1852 bis 1980.

Stadthalle Markranstädt, 034205 88432, Leipziger Str. 4; Sa. 18 Uhr: 60 Jahre Fasching mit dem Markranstädter Carneval Verein.

Wildpark Leipzig, 0341 26496004, Sa 15 Uhr: Wildparkführung mit Schaufütterung.

Winterfest in Dölzig, Sa. 14-17 Uhr: 14 bis 17 Uhr: Winterfest „Wir feiern zusammen! Wir halten zusammen!“, in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung in Dölzig.

Von Lilly Günthner