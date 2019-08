Leipzig

Ganz unspektakulär lief am Montag im Leipziger Hauptbahnhof die Eröffnung des neuen DB-Reisezentrums ab: Die DB-Mitarbeiter öffneten am Vormittag ihre Türen – und das war’s. Kein Banddurchschneiden, keine Ehrengäste – obwohl das neue Zentrum jetzt im Untergeschoss liegt und ein zentraler Punkt der 30 Millionen Euro teuren Modernisierung des Hauptbahnhofs ist. „Die offizielle Eröffnung findet erst am 14. August statt, weil Leipzigs Oberbürgermeister erst dann verfügbar ist“, begründete Bahn-Sprecher Jörg Bönisch auf LVZ-Anfrage die ungewöhnliche Eröffnung.

„ Reisezentrum befindet sich jetzt im Keller“

Erste Reaktionen auf die Neuerung gab es am Montag trotzdem am LVZ-Lesertelefon. „Weil sich das Reisezentrum jetzt im Keller befindet, müssen Reisende erst wieder zwei Etagen hoch, wenn sie zu den Fernbahnsteigen wollen“, ärgerte sich der Leipziger Professor Ulf-Dietrich Braumann, der häufig zwischen Basel und Leipzig pendelt. „Das ist ein einziges Zickzackgelaufe.“

Der 52-Jährige macht auch „einen Verlust an Servicequalität“ aus. „Es wird jetzt noch mehr auf die Kunden abgewälzt“, meint er. Dass sich noch mehr Reisende ihre Tickets selber an Automaten oder am häuslichen PC kaufen sollen, nennt er eine Umkehr des Servicegedankens. „Bei der Bahn herrscht ein einziges Gekürze. Irgendwann geht alles nur noch übers Handy oder über einen implantierten Chip.“ Dabei gebe es auch viele Anliegen, die nicht an einem Automaten erledigt werden können.

Bahn spricht von verändertem Kundenverhalten

Ihn stört auch, dass der 1.-Klasse- und Vielfahrer-Schalter weggefallen ist und es jetzt weniger Schalter sowie Sitzplätze gibt. Die Bahn opfere mit ihren Streichungen wichtige Kundenkontakte und werde irgendwann „in einem Wolkenkuckucksheim leben“, befürchtet er. „Das ist alles sehr peinlich und dreist. Für einen Bahnhof von dieser überregionalen Bedeutung ist das jämmerlich.“

Die Bahn betont, dass das Zentrum jetzt über die Unterführung zur Nikolaistraße erreichbar sei und bewusst an diese „Schnittstelle zwischen Fern- und Nahverkehr“ gelegt wurde. Dort seien jetzt neben dem DB-Zentrum auch Dienstleistungsangebote wie der Kundenservice von Abellio, eine Postfiliale und ein Autovermieter gebündelt.

Dass das neue DB-Zentrum weniger Fläche hat als das alte, begründet die Bahn mit einem veränderten Kaufverhalten der Kunden. Eine Mehrheit würde inzwischen ihre Tickets am Computer, per Handy oder am Automaten kaufen. Nicht mal jeder vierte Reisende suche noch einen Schalter auf, so die Bahn. Dieser Trend zum Onlinekauf nehme noch weiter zu.

Von Andreas Tappert