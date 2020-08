Leipzig

Sie bringen im Jahr rund 156 Millionen Menschen ans Ziel: die Fahrzeuge der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB). 81 Prozent aller LVB-Kunden sind auf der Schiene unterwegs. Der Fuhrpark umfasst 284 Bahnen im regulären Betrieb – von der historischen Tatra bis zur neuen XL-Bahn. Dazu kommen Museumsfahrzeuge, eine Panorama-Bahn und Arbeitsgeräte, wie Schienenschleifer. Sie alle sind auf dem 143,5 Kilometer langen Streckennetz unterwegs, einem der längsten Deutschlands. Auch die Spurweite gilt mit 1458 Millimetern als überdurchschnittlich. Hier ein Überblick zu den Straßenbahnen.

T4DM

Das älteste Modell der Flotte ist die T4DM, auch als Tatra-Bahn bekannt. Gebaut wurde sie zwischen 1968 und 1987 in Tschechien – auf Beschluss des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. In Leipzig sind noch 94 solcher Fahrzeuge unterwegs. Die erste ihrer Art drehte ab 1969 die Runde. Wer mit den Linien 1 oder 8 fährt, hat große Chancen, eine der 15 Meter langen Tatras zu erwischen. Im klassischen Look sind sie gelb-blau. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt, je nach Ausführung, bei bis zu 55 Kilometern pro Stunde. Übrigens: Im Hitzesommer 2019 fuhren die alten Damen im Gegensatz zu den neuen Bahnen zuverlässig. Weil sich die wichtigsten Funktionselemente unter dem Fahrzeug befinden, heizen die nicht so schnell auf. Nach Umbauten an einigen Wagen in den 1990er-Jahren sind sie mittlerweile zum Teil niederflurig.

Ein Tatra-Betriebswagen am Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: Christoph Pohl

NB4

Der NB4 ist ein vierachsiger Niederflurbeiwagen des Herstellers Bombardier. Er sorgt zum Beispiel bei den Tatras als zusätzlicher Anhänger dafür, dass auch Rollstuhlfahrer, Kinderwagen oder Fahrräder barrierefrei mitgenommen werden können. 43 solcher Wagen gibt es bei den LVB, sie verfügen über jeweils 33 Sitz- und rund 29 Stehplätze.

Der NB4 sorgt für Barrierefreiheit. Quelle: Andre Kempner

NGT8

Sie haben klangvolle Namen von Leipziger Persönlichkeiten wie Richard Wagner, Johann Wolfgang von Goethe oder Clara Schumann: die Straßenbahnen des Modells NGT8. Gebaut zwischen 1994 und 1998, tragen aktuell 56 Fahrzeuge das Wappen der Stadt. An der Entwicklung und Fertigstellung waren vier Firmen im Verbund beteiligt: Die Waggonfabrik Uerdingen, Waggonbau Bautzen, Siemens Verkehrstechnik Erlangen und ABB Henschel in Mannheim. Auf ihrer Länge von 28 Metern hat die Bahn im Schnitt 72 Sitz- und 79 Stehplätze. Nicht selten fährt sie im Doppelpack. Zu sehen ist das Modell öfter auf den Linien 9, 10 und 12. Sie ist bisher von allen Modellen am häufigsten vertreten. Die NGT8 erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde.

Eine NGT8 in Gohlis. Quelle: Christian Modla

Der Leoliner: NGT 6

49 „Löwen“ sind in Leipzig zu sehen. Die Straßenbahn mit aufregendem Namen ist ein waschechtes Leipziger Produkt: Die HeiterBlick GmbH baute das Gefährt für die hiesigen Schienen. Und das ist richtig schnell: Es schafft bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Wenn die Kapazität der maximal 23 Meter langen Bahn mit insgesamt 118 Plätzen nicht ausreicht, kann noch ein zweiter Wagen angehängt werden. Bekannt dürfte die Bahn allen sein, die mit der Linie 14 durch die Stadt fahren. Gebaut wurden die Löwen zwischen 2003 und 2011. Sie fahren übrigens nicht nur in die Stadtteile, sie heißen auch so: Paunsdorf, Reudnitz und Co.

Die Leoliner unterwegs am Neuen Rathaus. Quelle: Bertram Bölkow/LVB

Classic XXL

Platz ohne Ende, das suggeriert schon der Name der Classic XXL. Wie eine endlose Schlange wirken die Bahnen, wenn sie sich zum Beispiel auf der Linie 15 von Ost nach West durch die Stadt bewegen. 33 dieser Fahrzeuge gibt es, bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell werden sie. Die Classic XXL ist das längste Modell aller Straßenbahnen und übertrifft mit rund 45 Metern auch ihre Nachfolgerin. Hersteller ist, wie beim NB4, die Firma Bombardier. Die ältesten Riesen sind mittlerweile gut 15 Jahre im Einsatz und können mit 104 Sitz- und 160 Stehplätzen viele Leute ans Ziel bringen. Sie sind nach den Partnerstädten Leipzigs und anderen Orten mit Straßenbahn benannt.

Die längste Straßenbahn in Leipzig: Die Classic XXL. Quelle: Eric Kemnitz/LVB

Die Neue: XL

Durch die runde Nase ist die fast brandneue XL sofort erkennbar. Wer eines von den mittlerweile 28, im Fachjargon NGT 10 genannten, Fahrzeugen erwischt, merkt gleich beim Einsteigen den Unterschied: Sie sind tiefer. Insgesamt haben die Bahnen eine Gesamtlänge von 38 Metern, damit bringen sie zum Beispiel die Fahrgäste der Linie 4 von Gohlis nach Stötteritz. Die XL wurde von der Solaris Bus & Coach in Polen gebaut und für die Bedingungen im Leipziger Netz entwickelt. Platz hat sie für 220 Gäste, sie wird bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell. Benannt sind die Bahnen nach den Lieblingsplätzen der Leipziger. Dafür sammelte die LVB Vorschläge. Unterwegs ist die XL unter anderem mit dem Namen Gondwanaland, Auensee oder „Karli“. Die Zahl der neuen Bahnen wächst stetig. Sie sind, wie alle anderen Modelle übrigens auch, mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs.

Die XL: Auffällig durch ihren runden Bug Quelle: Eric Kemnitz/LVB

Von Vanessa Gregor