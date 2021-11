Leipzig

Auch wenn Weihnachtsmärkte in Sachsen erneut auf der Kippe stehen – der Weihnachtsbaum vorm Alten Rathaus bleibt wie schon im ersten Corona-Jahr 2020 unangetastet. Wie das Marktamt am Dienstag bekannt gab, soll der diesjährige Baum bereits am Donnerstag aufgestellt werden. Es handelt sich diesmal um eine 22-Meter-Tanne aus Nerchau, einem Ortsteil der Stadt Grimma. Der Transportweg bleibt im Vergleich zu den Vorjahren also überschaubar. Zuletzt kamen die Bäume zum Fest der Feste meist aus dem Vogtland.

22 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer: Der diesjährige Weihnachtsbaum für den Leipziger Marktplatz Quelle: Eigentümer

Schon am Freitag soll mit dem Dekorieren der Äste und Zweige begonnen werden. Jeweils 300 goldene und rote Kugeln sowie 3000 Lichter sind als Schmuckelemente vorgesehen. Sie glitzern und leuchten den Planungen nach die gesamte Adventszeit über bis in den Januar hinein.

Durch Sturmschäden befand sich der Baum zuletzt in Schieflage

Aufmerksam wurde die Stadt auf den vier Tonnen schweren Baum durch die Offerte einer sächsischen Familie: Grundstückseigentümer aus Nerchau hatten den Baum angeboten, weil er durch Sturmschäden umzukippen drohte. Das Marktamt betonte auf LVZ-Nachfrage, dass die Tanne nicht schief gewachsen sei, sie müsse wohl gefällt werden. Die Besitzer aus dem Landkreis Leipzig sollen das 40 Jahre alte Gehölz schon selbst zum festlichen Anlass genutzt haben.

In voller Größe wird der Baum das Herz der Stadt allerdings nicht überragen: 3,50 Meter Stamm werden verschwinden, sodass die Weihnachtstanne anno 2021 am Ende 18 Meter misst. Das Aufstellen am Freitag wird nach Angaben der Kommune von der Branddirektion und dem Verkehrs- und Tiefbauamt unterstützt.

Was nach der Weihnachtszeit mit dem prächtigen Exemplar geschieht, steht bereits fest: Im Januar soll die Tanne als Nutzholz weiterverarbeitet werden. Auf den Nachhaltigkeitsgedanken verweist das Marktamt in diesem Jahr auch in anderer Hinsicht: „Für die Beleuchtung sorgt energiesparende und damit umweltschonende LED-Technik“, hieß es seitens der Behörde.

