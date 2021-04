„Das ist etwas ganz Besonderes“ - Universität Leipzig ehrt Biedenkopf

Dresden.

Für den 21. Dezember 1989 notiert Kurt Biedenkopf in seinem Tagebuch ein Erlebnis, das sich als sehr weitreichend erweisen wird: Zwischen einem Besuch im damaligen VEB Polygraph und einem Gespräch mit Gewandhauskapellmeister Kurt Masur hält Biedenkopf an der Universität seine erste Vorlesung in der DDR. Biedenkopf, der sich gut ein Jahr zuvor aus der Tagespolitik zurückgezogen hatte, spricht in der Universität über das Thema „Europäische Integration und deutsch-deutsche Zusammenarbeit: Wie lange haben wir auf diesen Augenblick gewartet?“. Es ist ein trüber Donnerstagnachmittag. In Berlin öffnet am Brandenburger Tor ein Grenzübergang für Fußgänger und wird über den Umtauschkurs von DDR- und D-Mark spekuliert, in Bukarest wird in diesem Moment der Staatschef Nicolae Ceausescu gestürzt.

Biedenkopf: Der Hörsaal war damals brechend voll

Im Rückblick wirken diese Erinnerungen wie aus der Zeit gefallen - denn sie sind heute bereits Geschichte. „Der Hörsaal in Leipzig war brechend voll. Da ist kein Platz frei gewesen“, sagt Biedenkopf mehr als 31 Jahre später der LVZ. Der Mann, der damals seine erste Gastvorlesung gehalten und im April 1990 die Professur für internationale Wirtschaftspolitik übernommen hatte, ist nun mit der Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig geehrt worden. „Sie haben die Menschen nach der Wiedervereinigung beeindruckt. Wir ehren das Lebenswerk eines Menschen, der neben seiner politischen Tätigkeit immer auch die Wissenschaft im Blick hatte“, begründet Rektorin Prof. Beate Schücking die Verleihung des Titels „doctor rerum politicarum honoris causa“ (Doktor der Staatswissenschaften ehrenhalber).

Auszeichnung in der sächsischen Staatskanzlei in Dresden

Der Festakt findet am Mittwoch an einem Ort statt, den Biedenkopf, mittlerweile 91 Jahre, ein Dutzend Jahre prägte: In der sächsischen Staatskanzlei in Dresden, im Präsentierzimmer namens Bienenkorb. Anwesend sind - unter strengen Hygienevorschriften und mit aktuellem Negativtest - etliche Weggefährten und Kabinettskollegen des ersten Nachwende-Ministerpräsidenten Sachsens (1990 bis 2002). In jenen Jahren erhielt Biedenkopf auch den Beinamen „König Kurt“, dem er noch heute versucht gerecht zu werden. Immerhin quillt auch der Prachtbau an der Elbe, auf dem eine goldene Krone thront, vor Symbolik über.

Kretschmer: Er hat den Sachsen Selbstbewusstsein gegeben

„Wir haben die Räumlichkeiten sehr gern zur Verfügung gestellt“, sagt sein jüngster Nachfolger als Regierungschef, Michael Kretschmer (CDU). Und weiter: „Kurt Biedenkopf hat den Menschen in Sachsen Selbstbewusstsein gegeben. Wir haben einen Lehrer für und zur Demokratie erlebt, der nie belehrend gewesen ist.“ Der Dekan der von Biedenkopf mitbegründeten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Johannes Ringel, erklärt schließlich: „Diese Auszeichnung stand schon lange aus. Sie sind ein Glück für die Universität Leipzig gewesen.“

Leipziger Verleihung „etwas ganz Besonderes“

Biedenkopf, selbst habilitierter Rechtswissenschaftler und weltweit bereits mit einer Vielzahl von Ehrendoktorwürden geehrt, freut sich sichtlich über die Urkunde. „Das ist etwas ganz Besonderes“, sagt er im Gespräch mit der LVZ. Und dann erinnert sich Biedenkopf an eine weitere Episode, die sich im Umfeld seiner ersten Leipziger Vorlesung zugetragen hat. Bei einem Rundgang durch das Gewandhaus bricht er im Dezember 1989 in Tränen aus: „Der Organist entfaltet die ganze Größe seiner Orgel. Die Musik überwältigt mich so. ... Eine tiefe Bewegung erfasst mich“, notiert Biedenkopf in seinem Tagebuch. Daraufhin habe Kurt Masur ihn in die Arme geschlossen und gesagt: „Jetzt gehören Sie zu uns.“

