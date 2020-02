Leipzig

Zwei Kandidaten und eine Kandidatin sind noch im Rennen: Am Sonntag entscheidet sich, wer Leipzigs Oberbürgermeister wird. Zur Wahl stehen neben Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) noch Sebastian Gemkow ( CDU) und Elisabeth Gabelmann (Piraten). Nach einer aktuellen LVZ-Umfrage sieht es nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jung und Gemkow aus.

LVZ.de beantwortet noch einmal die wichtigsten Fragen vor dem zweiten Urnengang.

Warum gibt es einen zweiten Wahlgang ?

Weil beim ersten Wahlgang am 2. Februar keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen konnte. Vor knapp vier Wochen lag CDU-Bewerber Sebastian Gemkow (31,6 Prozent) vor Burkhard Jung (29,8 Prozent). Elisabeth Gabelmann erhielt im ersten Wahlgang 0,9 Prozent der Stimmen.

Franziska Riekewald (Linke), die am 2. Februar 13,5 Prozent erreichte, und Katharina Krefft (Grüne), die auf 12 Prozent kam, zogen sich aus dem Rennen ebenso zurück wie der AfD-Kandidat Christoph Neumann (8,7 Prozent), Katharina Subat (Die Partei, 2,4 Prozent) und Marcus Vielfeld ( FDP, 1,2 Prozent).

Wann haben die Wahllokale geöffnet?

Am 1. März von 8 bis 18 Uhr. Auf der Wahlbenachrichtigung ist das zugeteilte Wahllokal vermerkt. Wählerinnen und Wähler, die sich über ihr Wahllokal informieren möchten, können das über das Onlineangebot der Stadt Leipzig machen. Dort gibt es auch Auskunft über die Barrierefreiheit der Orte. 181 der 349 Wahllokale sind barrierefrei zugängig. Wer in einem anderen Wahllokal oder per Briefwahl abstimmen will, benötigt einen Wahlschein, der beim Wahlamt beantragt werden muss.

Blinde oder sehbehinderte Wahlberechtigte können unter 0341/ 35 54 26 71 beim Blinden- und Sehbehindertenverband der Stadt Leipzig eine Wahlschablone anfordern.

Brauchen Wähler eine zweite Wahlbenachrichtigung?

Nein, der Wahlbenachrichtigungsbrief, den alle wahlberechtigten Leipzigerinnen und Leipziger im Januar erhalten haben, ist auch für den zweiten Wahlgang gültig. Wer am 2. Februar in einem Wahllokal gewählt hat, hat ihn deshalb zurück bekommen und kann ihn am Sonntag wieder mitbringen. Wer den Brief verloren hat, kann auch nach Vorzeigen des Ausweises seine Stimme abgeben. Alle Wähler, die bereits am 2. Februar im ersten Wahlgang per Briefwahl abgestimmt haben, haben bereits automatisch erneut Briefwahlunterlagen erhalten.

Ist eine Briefwahl jetzt noch möglich?

Wer seinen Wahlbrief mit der Post verschicken will, sollte ihn spätestens bis zum 27. Februar in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Sie können auch in der Briefwahlstelle abgegeben oder in den Briefkasten des Wahlamtes (Eingang Lotterstraße am Neuen Rathaus) eingeworfen werden – am Wahlsonntag noch spätestens bis 18 Uhr. Die Briefwahlstelle in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses hat bis zum 28. Februar montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Wann steht das Ergebnis fest?

Ab 18 Uhr werden am 1. März in den jeweiligen Wahlbezirken die Ergebnisse ermittelt. Die vorläufigen Ergebnisse werden im Neuen Rathaus, das ab 17.30 Uhr für Besucher geöffnet ist, in der Oberen Wandelhalle präsentiert. Die ersten Ergebnisse werden ab 18.30 Uhr erwartet. Sie werden auch im Internet bereitgestellt. Das amtliche Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl wird am 6. März um 9 Uhr im Zimmer 270 des Neuen Rathauses öffentlich festgestellt.

Von Pia Siemer