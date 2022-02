Leipzig

Mein Leipzig lob’ ich mir: Die sächsische Großstadt ist durch ihr Kulturangebot, verschiedene Szeneviertel, die vielen Grünflächen und vergleichsweise günstigen Mieten ein beliebter Wohnort geworden. Auch für Menschen aus Berlin ist Leipzig mittlerweile äußerst attraktiv. Folge: Leipzig gilt für viele schon längst als das neue Berlin. Auch aus der Hauptstadt selbst ziehen viele Menschen in die sächsische Stadt.

„Dit is nich’ mehr mein Berlin“

Doch warum eigentlich? „Diese Frage stellt man mir immer wieder.“ Guido Lieder wohnt seit sieben Jahren in Leipzig. Seine Jugend hat der 45-Jährige aber in Berlin verbracht. Mit 16 Jahren ist er aus einem kleinen Ort in Brandenburg zum Prenzlauer Berg gezogen. 30 Jahre später sei die Metropole aber nicht wiederzuerkennen.

„Von der Identität Berlins, wie ich sie kenne, ist meiner Meinung nach heute nicht mehr viel übrig.“ Der Grund? Gentrifizierung, meint Lieder. „Berlin hatte seinen eigenen Charme. Vieles ist jetzt schicki-micki.“ Das sei nicht unbedingt negativ. „Aber dit is nich’ mehr mein Berlin“, erklärt der gelernte Elektriker. Sein Dialekt verrät, dass die Stadt dennoch einen großen Platz in seinem Herzen einnimmt. „Ich habe immer noch einen engen Bezug zu Berlin. Aber zu den Leuten und nicht zur Stadt.“

Vom Prenzlauer Berg ins Waldstraßenviertel: Guido Lieder (45) wohnt seit sieben Jahren in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Stattdessen ist nun Leipzig seine Heimat. „Vor sieben Jahren war ich hier zum Wave-Gothik-Treffen. Danach bin ich quasi hier geblieben.“ Manche Ecken Leipzigs erinnern Lieder an seine Zeit in Berlin. „Alte Gebäude, Szeneviertel, es gibt hier viele schöne Ecken zu entdecken.“ Ob beim Flanieren auf der Karl-Heine-Straße oder in den Bars der Innenstadt – es ist immer etwas los. Die Gentrifizierung wird aber auch hier kommen, dessen ist sich Lieder sicher. „Das gehört heutzutage einfach dazu.“

„Arm aber sexy“

Shehzad Shaikh wollte eigentlich nicht weg aus Berlin. Doch der Arbeitsmarkt brachte ihn vor zwei Jahren schließlich doch in die sächsische Großstadt – und das kurz vor dem Lockdown. Der 29-Jährige studierte Politikwissenschaften, zunächst in Jena und dann in Potsdam. Gewohnt hat er jedoch in Berlin. „Alle, die in Potsdam studieren, wohnen in Berlin“, lacht er.

Bevölkerungswanderung: Wo kommen die Neu-Leipziger her?

Nach dem Masterstudium einen Job in der deutschen Hauptstadt zu finden, war eine große Herausforderung, erzählt der gebürtige Pakistani. Nach einem halben Jahr ohne Erfolg schaute er sich schließlich auch außerhalb Berlins um. Im Februar 2020 hat es dann endlich geklappt: Shaikh fand eine Anstellung beim Leipziger Stadtrat.

Für Shehzad Shaikh (29) war der Umzug nach Leipzig eigentlich nur Plan B. Mittlerweile ist die Stadt sein neues Zuhause. Quelle: Andre Kempner

„Meine Freunde haben mich davor gewarnt, in Sachsen zu arbeiten“, erzählt er lachend. „Als ich hier ankam, war ich aber angenehm überrascht. Es gibt wenig in Berlin, das Leipzig nicht auch hat.“ Shaikh schwärmt von Leipzigs ganz besonderem Charme. „Arm aber sexy“, früher ein Slogan für Berlin, beschreibt er nun seine Wahlheimat Connewitz liebevoll. „Hier gibt es viele Gebäude, die schon alt sind und aussehen, als würden sie jeden Moment zusammenfallen.“ Das gehöre zum Charme genauso dazu wie die jungen Menschen und Szene-Kultur. „Vieles ist irgendwie kaputt, aber es ist toll.“

Dennoch war das neue Leben in Leipzig für ihn zunächst nicht einfach. Die Pandemie breitete sich aus und das ganze Land ging in den Lockdown. „Ich hatte hier einfach keine Freunde.“ Deswegen sei er anfangs regelmäßig einmal im Monat nach Berlin gefahren. Das habe sich mittlerweile jedoch geändert. „Je länger ich in Leipzig bin, desto weniger vermisse ich Berlin.“ Mittlerweile ist er nur noch alle zwei bis drei Monate zu Besuch.

„Eine Großstadt ohne Spaß“

Auch Karl Floitgraf, seine Frau Clara Bene und die gemeinsame Hündin Martha sind während der Pandemie nach Leipzig gezogen – allerdings erst vor einem Monat. Über zehn Jahre haben die beiden in Berlin gewohnt. Jetzt war es Zeit für einen Tapetenwechsel. „Durch Corona verschwanden plötzlich alle positiven Aspekte, die Berlin zu bieten hat“, erzählt die 35-Jährige. „Bars, Kultur, Menschen – es war eine Großstadt ohne Spaß.“

Berlin als Weltstadt ist geprägt von Vielfalt und Internationalität. Das werden die beiden, die amerikanische Wurzeln haben, vermissen. Floitgraf ist in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, seine Frau in Hamburg. „In Leipzig scheint das nicht so sehr ausgeprägt zu sein. Hier ist man schon eher darauf angewiesen, dass man Deutsch sprechen kann.“ Für den 34-Jährigen kein Problem – durch die vielen Jahre in Deutschland beherrscht er die Sprache fließend.

Karl Floitgraf (34) und Clara Bene (35) sind mit ihrer Hündin Martha frisch nach Leipzig gezogen. Quelle: Andre Kempner

Neue Jobs, neue Wohnung, neue Freunde – in Leipzig wagt das frisch verheiratete Paar einen kompletten Neuanfang. Beide arbeiten in einem Start-Up-Unternehmen und sind deswegen in die Stadt gekommen. Außerhalb ihres Arbeitsumfelds haben die beiden aber bisher nur wenige neue Leute kennengelernt. „Doch das kommt schon noch. Die Menschen sind hier so viel freundlicher als in Berlin.“ Wie auch Guido Lieder und Shehzad Shaikh haben die drei in Leipzig ihr neues Berlin gefunden.

Von Fabienne Küchler