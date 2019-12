Das passiert bei einem Bombenfund in der Leipziger Rettungsleitstelle

Leipzig

„Wir haben da auf der Baustelle etwas gefunden, das eine Bombe sein könnte.“ – Was genau passiert eigentlich, wenn so ein Anruf bei der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) eingeht? Hier das Protokoll eines Bombentages.

In der Gerhard-Ellrodt-Straße setzt sich ein ganzer Apparat in Bewegung, der bestens auf Ausnahmesituationen eingestellt ist. Im Fall des Bombenfundes vom 2. Dezember 2019 in der Essener Straßetritt der „Plan 1004“ in Kraft. Hinter diesem unscheinbaren Namen verbirgt sich eine zwölfseitige Checkliste, die genauestens vorgibt, was die nächsten Schritte sind.

Erst einmal die Lage checken

Beim Anruf von der Baustelle ist noch nicht klar, ob es sich wirklich um eine Bombe handelt. Um die Lage zu sichten, fahren zuerst zwei Führungskräfte der Berufsfeuerwehr zum Fundort und treffen sich dort mit der Polizei. Dann klärt sich die Frage: Was wurde da überhaupt gefunden?

Währenddessen legt der Disponent, der den Anruf in der Regionalleitstelle angenommen hat, im System schon einen eventuellen Katastrophenschutzeinsatz an. Der normale Notrufalltag läuft natürlich währenddessen weiter. Dann die Gewissheit: Es ist eine Bombe. Die Lage beginnt.

Die Regionalleitstelle informiert die Stadt Leipzig, die Polizei, das Ordnungsamt und schickt das erste Löschfahrzeug zum Einsatzort.

Arbeitsteilung: Sechs Teams arbeiten Hand in Hand

Um die Regionalleitstelle nicht vom Tagesgeschäft abzuhalten, wird eine Technische Einsatzleitung einberufen, die sich allein um diese Ausnahmesituation kümmert und den Ablauf in der Essener Straße koordiniert. Die Technische Einsatzleitung setzt sich aus sechs Abteilungen, genannt Stabsstellen, zusammen.

Die Stabsstelle 1 kümmert sich um Kräfte und Mittel. Wie viele Mitarbeiter sind nötig? Dabei geht es um Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.

Die Stabsstelle 2 übernimmt die Lagedarstellung. Das Team erstellt eine Karte, die verschiedene Fragen beantwortet: Welche Gebiete sind betroffen? Welche Objekte befinden sich im Sperrbereich? Am Dienstag war unter anderem das Malteserstift St. Mechthild betroffen, dessen Bewohner das Haus verlassen mussten.

Die Stabsstelle 3 setzt sich aus dem Einsatzleiter und seinem Team zusammen, der über die verschiedenen Maßnahmen entscheidet.

Die Stabsstelle 4 ist für die Einsatzkräfte vor Ort wichtig. Sie ist für die Verpflegung zuständig, damit die Kräfte auch fit bleiben, wenn es länger dauert.

Die Stabsstelle 5 erledigt die Öffentlichkeitsarbeit: Sie bespielt Social-Media-Kanäle mit den neuesten Informationen und beantwortet Presseanfragen.

Die Stabsstelle 6 scannt die neuesten Informationen in den Medien und übermittelt Daten von der Leitstelle an den Ort des Geschehens, bringt Infos von A nach B.

Jede Stunde eine Lagebesprechung

Stündlich treffen sich diese Stabsstellen zur Lagebesprechung. Der Einsatzleiter verkündet auf dieser Grundlage die nächsten Schritte, die in der nächsten Stunde unternommen werden – bis zur nächsten Lagebesprechung. In der Technischen Einsatzleitung mit den sechs Stabsstellen laufen alle Fäden zusammen, die Regionalleitstelle alarmiert die Einsatzkräfte, die auf Grundlage der aktuellen Situation gebraucht werden.

Wie Zahnräder greifen die Bewegungen der einzelnen Stellen ineinander, damit die Einsatzkräfte rund um den Bombenfundort und in den Notunterkünften zusammen funktionieren.

Feierabend nach 24 Stunden

Nach der Entschärfung in den frühen Morgenstunden ist für die Mitarbeiter der Regionalleitstelle jedoch noch lange nicht Schluss, denn alle Evakuierten müssen wieder sicher nach Hause kommen. Das bedeutet einen Einsatz von gut 24 Stunden. Und nebenbei läuft das alltägliche Geschäft weiter: Disponenten an fünf Monitoren pro Arbeitsplatz nehmen andere Notrufe entgegen und koordinieren Einsätze.

Einen interessanten Nebeneffekt kann Holger Groß, der Leiter der Leitstellentechnik, jedoch in diesen Ausnahmesituationen feststellen: „Die Anzahl der Notrufe sinkt in diesen Situationen merklich.“ Groß betont: Um solche Lagen gut bewältigen zu können, ist ausreichend Personal entscheidend. Würde hier gespart, stünden Menschenleben auf dem Spiel.

Von Katharina Stork