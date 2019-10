Das passiert rund um das Lichtfest am 9. Oktober in Leipzig

Programm im Überblick - Das passiert rund um das Lichtfest am 9. Oktober in Leipzig 30 Jahre Friedliche Revolution sind auch in Leipzig ein Grund zum Feiern. Für das diesjährige Lichtfest haben sich deshalb zahlreiche Vereine und Institutionen engagiert und ein besonders buntes Programm aufgestellt. Hier die Details.

So könnte es am Mittwochabend an der „Runden Ecke " aussehen: Plakate mit Aufschriften wie „Keine Gewalt!" und Menschen, die sich freuen, dass die Friedliche Revolution vor 30 Jahren geglückt ist. Diese Aufnahme entstand vor wenigen Tagen bei einer Probe für den Lichtraum an der „Runden Ecke“. Quelle: Foto: André Kempner