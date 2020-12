Leipzig

In Leipzig sind Stadtverwaltung und Polizei zuversichtlich, dass es in der Silvesternacht zu keinen extremen Verstößen gegen die ausgesprochenen Versammlungs- und Böllerverbote (die LVZ berichtete) kommt. „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Menschen einsichtig zeigen und die Regelungen zum Pandemieschutz – auch aus Interesse an ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen – befolgen“, erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag auf LVZ-Anfrage. Bislang seien auch keine Versammlungen für den Silvestertag angemeldet worden – allerdings läuft die dafür von der Stadt gesetzte Anmeldefrist noch bis zum Mittwoch um 12 Uhr. Experten halte es aber für unwahrscheinlich, dass solchen Anmeldungen stattgegeben würde. Denn im Freistaat Sachsen gilt für den Jahreswechsel ein Versammlungsverbot.

Ausreichend Polizisten verfügbar

Nach LVZ-Informationen stuft die Leipziger Polizei auch die auf dem linken Internetportal Indymedia angekündigten Aktionen als beherrschbar ein. Der Grund: Die Ankündigung stammt bereits vom 17. Dezember und soll seitdem nicht mehr beworben worden sein. Allerdings forderten die Aufrufer, in der Silvesternacht „ Autos, Mülltonnen und Weihnachtsbäume“ zu entzünden. „Es gibt viele Möglichkeiten es knallen zu lassen, auch ohne neue Böllerkäufe“, hieß es. „Wir sehen uns vor den Knästen und auf der Straße!“

Experten bekräftigten deshalb am Dienstag, dass die Polizei auch am Connewitzer Kreuz ausreichend stark vertreten sein wird und bei Verstößen gegen das Versammlungsverbot eingreift. „Die dafür notwendigen Kräfte stehen bereit, weil es an diesem Tag praktisch keine anderen Veranstaltungen gibt, für die Beamte abgezogen werden müssen“, so ein Beteiligter. Konkrete Informationen über die Einsatzplanung und -taktik hat die Pressestelle der Leipziger Polizeidirektion für Mittwoch angekündigt.

150 Euro Strafe für einen Böller

Auch bei Verstößen gegen das Böllerverbot wollen die Stadt und die Polizei einschreiten. Ordnungskräfte würden die Personalien der betreffenden Personen feststellen und Ordnungsgelder in Höhe von 150 Euro pro Kopf verhängen, heißt es. In der Praxis dürfte sich dies aber als schwierig erweisen. Denn das Böllern ist zu Silvester in Leipzig nur in bestimmten Gebieten untersagt – in der Innenstadt einschließlich des Rings, am Connewitzer Kreuz und auf dem Lindenauer Markt. Wer in diesen Zonen Pyrotechnik zündet, dann aber vor einem Zugriff in einen Straßenzug außerhalb der Zone ausweicht, könne dort nur schwer belangt werden, heißt es. Denn in Leipzig gibt es anders als in Dresden und Chemnitz kein generelles Böllerverbot.

Die Stadtverwaltung betonte gestern, dass die Verbotszone Innenstadt bis an den Hauptbahnhofsvorplatz reicht. Am Hauptbahnhof waren in der Vergangenheit zu Silvester Hunderte Platzverweise ausgesprochen worden, um sexuellen Gewalttaten wie in Köln 2015/16 vorzubeugen. Die Polizei werde auch diesmal dort präsent sein, heißt es. Ebenso auf dem Augustusplatz, auf dem in den vergangenen Jahren vor allem Migranten das neue Jahr begrüßten. „Wir veröffentlichen unsere Bekanntmachungen natürlich in den sozialen Netzwerken, die auch unter Migranten rege genutzt werden“, sagte Stadtsprecher Hasberg. Darüber hinaus erwägt die Stadt auch, ihr Versammlungs- und Böllerverbot mit Aushängen in arabischer Sprache in den Flüchtlingsunterkünften zu publizieren.

Lindenauer Markt erstmals im Fokus

Experten hat überrascht, dass die Stadt zum ersten Mal den Lindenauer Markt zu Silvester als Handlungsschwerpunkt eingestuft hat. „Der Lindenauer Markt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt im Leipziger Westen entwickelt“, begründete dies Sprecher Hasberg. „Der besondere Handlungsbedarf für das Connewitzer Kreuz ergibt sich ebenfalls aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.“

Von Andreas Tappert