Leipzig

Bürgerinnen und Bürger zeigen sich in der LVZ-Straßenumfrage keineswegs euphorisch über den Wegfall der Maskenpflicht im Einzelhandel. Ab Freitag muss der Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen in Sachsen nicht mehr getragen werden, wenn die Inzidenz unter 10 liegt und der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.

„Die Maske ist nicht normal“

Migena Adia (33): „Das Atmen war schwer, und es wurde zu warm.“ Quelle: André Kempner

„Die Maske ist nicht normal“, sagt Migena Adia. Der Mund-Nasen-Schutz hat die 33-Jährige in den vergangenen Monaten oft gestört. „Das Atmen war schwer, und es wurde zu warm.“ Deshalb begrüßt die gebürtige Albanerin den Wegfall der Pflicht. Etwas größer wäre ihre Akzeptanz, wenn die Regeln klarer wären – und nicht an verschiedenen Orten unterschiedliche Masken-Regeln gelten würden. Angst vor einer Infektion hat die Leipzigerin nicht.

„Man kann das Restrisiko minimieren“

David Robin (26): „Ich fand die Maskenpflicht nicht verkehrt.“ Quelle: André Kempner

David Robin ist etwas skeptischer. „Ich fand die Maskenpflicht nicht verkehrt – es gibt ja immer noch ein Restrisiko, das sich so minimieren lässt“, findet der 26-Jährige. Zwar begrüßt der Leipziger die Rückkehr zu mehr Freiheiten – allerdings an anderer Stelle, zum Beispiel im Veranstaltungsbereich. Wenn ein Club wie die Distillery ein ausgeklügeltes Konzept vorlege und die Party dann doch nicht genehmigt werde, dann hat er dafür weniger Verständnis.

„Sorge, dass es wieder losgeht“

Franziska Schalow (31): „Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll.“ Quelle: André Kempner

Etwas zwiespältig blickt auch Franziska Schalow auf die neue Situation. „Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll“, erklärt die 31-jährige Delitzscherin, die in Leipzig arbeitet. Einerseits findet sie es gut, dass wieder ein wenig mehr Normalität einkehrt. „Ich habe aber auch etwas Sorge, dass es dann wieder losgeht“, sagt die Bäckerei-Fachverkäuferin, die auf der Arbeit bisher auch eine Maske tragen muss. Sehr gestört habe sie das bislang nicht.

„Wenn es mir zu eng wird, setze ich sie wieder auf“

Manuela Nitschke (49): „Es war zu warm, aber es musste sein.“ Quelle: André Kempner

„Mich hat die Maske gestört, es war zu warm, aber es musste sein“, sagt Manuela Nitschke. Die 49-Jährige findet es richtig, dass den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung über den Umfang des Schutzes nun selbst überlassen wird. Die Chemnitzerin, die in Leipzig arbeitet, hat sich schon überlegt, wie sie sich künftig verhalten will: „Wenn ich in einen Laden gehe und es mir zu eng wird, dann setze ich die Maske wieder auf.“

„Die Inzidenzen können schnell wieder steigen“

Christine Geisler (74): „Für mich war das überhaupt kein Problem.“ Quelle: André Kempner

Christine Geisler hält nichts von der Entscheidung aus Dresden. „Die Inzidenzen können schnell wieder steigen“, erklärt die 74-Jährige. Außerdem sorge die weitere Regelung für mehr Verunsicherung bei den Menschen, findet die Leipzigerin. Beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – das hat die Rentnerin in den letzten Monaten nicht gestört. „Für mich war das überhaupt kein Problem“, sagt sie.

„Maske ist schon psychologisch sinnvoll“

Alexander Bakalinski (64): „Die Pandemie bleibt noch, das Ganze ist längst nicht vorbei.“ Quelle: André Kempner

Ganz ähnlich sieht das Alexander Bakalinski. Der 64-Jährige zieht demnächst nach Leipzig und fände es besser, wenn die Masken weiter getragen werden. „Ich halte das schon rein psychologisch für sinnvoll, damit die Leute vorsichtig bleiben“, meint er. „Die Pandemie bleibt noch, das Ganze ist längst nicht vorbei.“

Von Björn Meine