Leipzig

Sie habe selbst noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, erzählt die 22-jährige Studentin Luise Senneke, während sie am Montagmorgen am Busterminal auf Freunde wartet. Eine Freundin habe ihr aber berichtet, einmal während einer Fahrt im Flixbus eine Panne miterlebt zu haben. „Daraufhin mussten alle Fahrgäste in einen zweiten Bus, der auch schon voll war, umsteigen und dort auf den Gängen bis zu ihrem Zielort stehen“, erzählt die junge Frau. „Da sorge ich mich schon um die Sicherheit.“

Das Busunglück auf der A9, bei dem am Sonntagnachmittag eine Frau ums Leben kam und viele weitere Insassen verletzt wurden, hat viele Flixbus-Kunden geschockt. Luise Senneke will die grünen Busse zwar weiter nutzen, wie viele andere Passagiere auch. Einige machen sich aber ernsthaft Gedanken, ob immer alle Vorschriften eingehalten werden. Der 77-jährige Horst Nitzer hat sich bisher immer wohl gefühlt, wenn er mit einem Flixbus gefahren ist. „Allerdings habe ich schon beobachtet, wie Fahrer unterwegs mit dem Handy spielen“, berichtet er. "Das geht gar nicht.“

LVZ.de hat sich unter den Fahrgästen umgehört:

Am späten Sonntagnachmittag war ein Fernbus des Unternehmens Flixbus auf der Autobahn 9 westlich von Leipzig verunglückt. Nach Informationen der Polizei kam das Fahrzeug in der Nähe eines Autobahnparkplatzes zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg gegen 17.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Es gab mehrere Schwerverletzte, eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfall durch einen Sekundenschlaf des Fahrers ausgelöst worden sein.

Von Pia Siemer