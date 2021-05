Das sagen Leipzigerinnen und Leipziger zum geplanten Mietspiegel

Leipzig

Der Leipziger Mietspiegel soll die Mietpreis-Anstiege in der Stadt kontrollieren - der neue Entwurf der Stadtverwaltung könnte für Leipziger Mieterinnen und Mieter ab dem Sommer allerdings Preiserhöhungen von im Schnitt 35 Cent pro Quadratmeter zur Folge haben. Die LVZ hat einige von Ihnen nach ihrer Meinung zum „Mietspiegel 2020“ gefragt.

Jörg Nindel (76) aus Schleußig. Quelle: Andre Kempner

Rentner Jörg Nindel wohnt im Stadtteil Schleußig, „wo die Mieten sowieso schon ganz schön hoch sind.“ Von der geplanten Mietspiegel-Regelung hält er wenig. „Für solche Fragen fände ich sowieso bundeseinheitliche Regelungen am besten“, sagt der 76-Jährige, „aber besonders in der aktuellen Situation haben es die meisten Leute schon schwer genug, da finde ich solche Erhöhungen nicht angebracht.“

Pauline Nitzschke (19) aus dem Waldstraßenviertel. Quelle: Andre Kempner

Pauline Nitzschke findet weitere Mieterhöhungen unangemessen, ganz unabhängig von der Pandemie. „Die Mieten sind auch ohne Corona schon hoch genug, da braucht es keine Erhöhungen“, sagt die 19-Jährige, die im Waldstraßenviertel wohnt. „Ich fände das nur ok, wenn sie gleichzeitig auch den Mindestlohn anheben würden.“

Philipp Müller (32) aus Plagwitz. Quelle: Andre Kempner

„Ich fände es auf jeden Fall nicht gut“, sagt Phillip Müller. „Die Löhne steigen lange nicht im selben Maß wie die Mieten.“ Er selbst wohnt im beliebten Stadtteil Plagwitz noch vergleichsweise günstig – gerade für neue Mieter sei die Situation jedoch weniger rosig. „In der Limburgerstraße gibt es hunderte neue Wohnungen – die Kaltmieten liegen teilweise schon bei 900 Euro.“

Benjamin Aanusa (18) aus Gohlis. Quelle: Andre Kempner

Verständnis für potenzielle Mieterhöhungen zeigt der Auszubildende Benjamin Aanusa: „Momentan macht ja fast jeder Minus, und die Leute wollen ihre Verluste eben wieder reinbekommen, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.“ Trotzdem hofft der 18-Jährige, dass ihm selbst keine größeren Mieterhöhungen ins Haus stehen. „Ich bin da aber relativ entspannt, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet.“

Evelyn Chluba (71) aus der Südvorstadt. Quelle: Andre Kempner

„Wir wohnen seit acht Jahren in der selben Wohnung und haben zum Glück noch nie eine Mieterhöhung bekommen.“ Evelyn Chluba aus der Südvorstadt hofft, dass das auch in Zukunft so bleibt. „Vielleicht ist unser Vermieter einfach kulant, oder er hat schon genug Geld“, scherzt die 71-Jährige. Zu den neuen Mietspiegel-Regeln hat sie eine klare Meinung. „Da werden Sie von den meisten wohl das gleiche hören: In der aktuellen Lage ist das eine Frechheit.“

Romy Breest (38) aus Stötteritz. Quelle: Andre Kempner

Auch Romy Breest findet den Zeitpunkt der Ankündigung unglücklich gewählt: „Gerade gibt es in der Pandemie endlich mal wieder einen Lichtblick für die Leute, und dann kommt direkt so etwas. Es wäre besser, damit zu warten, bis die meisten Menschen wieder normal arbeiten gehen können und ein geregeltes Einkommen haben.“ Die Lehrerin wohnt im grünen Stadtteil Stötteritz. „Wir brauchen uns bis jetzt noch nicht beschweren, aber auch in unserer Ecke gehen die Mieten langsam hoch: Neue Anwohner zahlen mittlerweile schon 200 Euro mehr als wir.“

Von Robin Knies