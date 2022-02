Das sagen Ukrainer aus Leipzig zum Konflikt in ihrem Heimatland

Leipzig

Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Leipzig leben, verfolgen den Konflikt in ihrer alten Heimat sehr aufmerksam. „Meine Mutter, mein Bruder leben dort in Winnyzja, etwa 250 Kilometer von Kiew entfernt“, sagt Andre Sergeyev. „Ich habe Angst vor dem Krieg, der dort jederzeit ausbrechen kann. Es kann auch meine Familie treffen“, befürchtet der Informatiker, der seit 20 Jahren in Leipzig lebt. Trotzdem leben viele Leute in der Ukraine recht normal und ohne Panik, konstatiert der 44-Jährige, der täglich mit der Familie telefoniert und die Entwicklung auch auf ukrainischen und russischen Seiten im Internet aufmerksam verfolgt.

Andre Sergeyev: „Ich habe Angst vor dem Krieg, der dort jederzeit ausbrechen kann. Es kann auch meine Familie treffen.“ Quelle: André Kempner

Alina aus Glück setzt auf Glück

Die Kinderbuchautorin Alina Goncharenko ist in einem Ort in der Nähe von Luhansk geboren, der auf Deutsch Glück heißt. Deshalb hoffe sie, dass die Lage bald deeskaliert und „Glück und Frieden für alle im Donbass“ einzieht. „Es ist für mich traurig, dass die Ukraine nicht mehr ihr Land hat. Ich verstehe aber auch die Gefühle der Menschen dort, die nur russischsprachig aufgewachsen sind und die ihre Kultur und Sprache pflegen wollen“, sagt die Schriftstellerin, die seit 2001 in Leipzig lebt. Die 49-Jährige hat noch Hoffnung für das Minsker Abkommen und ein wenig Zuversicht auch der Putin-Rede entnommen, die sie sehr aufmerksam verfolgt hat. Eine friedliche Lösung auf diplomatischer Ebene sei ihrer Ansicht nach noch möglich. Ihre Illustratorin und Freundin Julia Navrotskaya lebt inzwischen in Moskau, deren Familie nach wie vor in Luhansk. „Sie wollen aus der Heimat nicht weg, auch jetzt nicht. Sie sind dort geboren und wollen dort bleiben.“

Kinderbuchautorin Alina Goncharenko: „Eine friedliche Lösung auf diplomatischer Ebene ist noch möglich.“ Quelle: Andre Kempner

„Ich bin sehr gespannt, wie Europa auf diese neue Russland-Aggression reagiert“, sagt hingegen Oksana Makohon (62). „Russland ist der Aggressor. Wir verlieren unser Territorium schrittweise.“ Die Ukrainerin wohnt seit etwa 20 Jahren in Leipzig, seit ihr Mann als Wissenschaftler ans IOM gerufen wurde. Das ist das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung. Die Familie, darunter die Mutter sowie der Bruder des Mannes und seine Kinder, leben in der Westukraine, sieben Kilometer von der Grenze. „Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter, die sehr besorgt ist und nicht weiß, wie es weitergeht“, sagt Oksana Makohon, die mit der Ukrainische Gemeinde auch Hilfstransporte organisiert. Für sie sei es eine Horrorvorstellung, dass „im Zentrum Europas“ im 21. Jahrhundert ein neuer Krieg ausbrechen könnte. Das müsse dringend verhindert werden, mahnt sie.

Oksana Makohon: „Ich bin sehr gespannt, wie Europa auf diese neue Russland-Aggression reagiert.“ Quelle: André Kempner

Ukrainische Gemeinde sammelt Hilfsgüter

Um zu helfen, sammelt Makohon mit der Ukrainischen Gemeinde Leipzig Hilfsgüter für Krankenhäuser und Altenheime und andere Bedürftige. Erst am vergangenen Wochenende konnte ein Transport mit elektrischen und mechanischen Betten, Matratzen, Bettgittern, einem Verbandwagen sowie neun Kisten Bettwäsche auf die Reise geschickt werden. „Es war bereits der siebente Transport“, sagt sie nicht ohne Stolz. Dabei helfe die Gemeinde auch Kinderheimen im Osten der Ukraine, im Gebiet, in dem oft geschossen werde. Auch Laptops und Drucker von der stadteigenen Lecos wurden an Schulen und Kindergärten bereits vermittelt.

Leipzig bekundet Solidarität

Unterstützung bei der Organisation und der Finanzierung gab es von der Stadt Leipzig sowie der Kiewer Stiftung „Krym z Ukrainoyu“. „Medizinische Ausstattung wird überall dringend gebraucht“, sagt Gabriele Goldfuß, die das Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig leitet und mit Sorge auf die Entwicklung in der Ukraine und Leipzigs ältester Partnerstadt Kiew blickt. Dabei wolle Leipzig den Partnern in Kiew und in Lwiw ihre Solidarität bekunden, die direkten Verbindungen stärken und angesichts des Konflikts Projekte nicht absagen. „Nur Schüleraustausche würden wir aktuell nicht befürworten.“

Gabriele Goldfuß, die das Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig leitet: „Es gehen bedauerlicherweise auch immer mehr Risse durch langjährige ukrainisch-russische Freundschaften“. Quelle: André Kempner

Nächste Woche wird die Künstlerin Lada Nakonechna als Gast der Residenz in Leipzig erwartet. Goldfuß weiß, dass viele in Leipzig lebende Ukrainer in großer Sorge um ihre Familien und Freunde und über die Entwicklung sind. Öffentlich äußern wollen sich viele allerdings nicht. Goldfuß: „Es gehen bedauerlicherweise auch immer mehr Risse durch langjährige ukrainisch-russische Freundschaften. Ich hoffe, dass die Menschen weiter zueinander stehen können.“

Von Mathias Orbeck